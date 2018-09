Færre er tidligt fulde, og de unge drikker mindre, men ...

Danske teenagere drikker markant mindre, end de gjorde for et årti siden, og faldet er blandt de største i Europa.

Det er konklusionen på en rapport, WHO i denne uge har udgivet. Rapporten omhandler 15-årige europæiske unge og deres alkoholvaner fra år 2002-2014, og viser helt generelt, at unge drikker mindre, end de tidligere gjorde.

Både for drenge og pigers vedkommende ligger Danmark sammen med Storbritannien i top over lande, hvor unges druk er faldet mest. 16,2 pct. af de danske 15-årige drak i 2014 alkohol ugentligt - i 2002 var det tal 44,9 pct., og tallet har været støt faldende over det seneste årti.

Samtidig er andelen af danske unge, som har været fulde som 13-årige eller yngre, faldet til omkring 10 pct. for både drenge og piger.

Det skal dog pointeres, lyder det fra WHO, at Danmark kommer fra en position som en af de lande, hvor unge drikker mest, og at danske unge stadig ligger i top hvad gælder alkoholindtag.

Danske 15-årige drikker stadig i langt højere grad end vores nabolande Island, Norge og Sverige, som har nogle af de laveste tal, og hvor unges druk fortsætter med at falde.

»Det tyder på, at det er muligt at ændre vanerne, men der bør gøres mere for at sikre, at unge bliver beskyttet mest muligt fra alkoholens skadelige virkninger,« siger WHO's dr. Jo Inchley, som er hovedforfatter på rapporten.

Bryggeriforeningens direktør Niels Hald er positiv over tallene og vurderer, at det tyder på, at indsatsen for en mere ansvarlig alkoholkultur blandt unge synes på vej til at lykkes.

»15-årige skal slet ikke drikke alkohol. Og det er der stadig for mange danske 15-årige, der gør. Men det er meget tilfredsstillende, at de er godt på vej til at omgås alkohol med større respekt. Nu skal vi hjælpe hinanden med at fortsætte indsatsen for en ansvarlig alkoholkultur i dialog med de unge,« siger Niels Hald i en pressemeddelelse.

I august viste en rapport fra Sundhedsstyrelsen, at de gymnasie- og handelsskoleelever, som drikker mest, generelt har forældre med længere uddannelser og højere indkomster. Noget, WHO's nye rapport bekræfter - især for drenge, hvor markant flere drenge og piger fra samfundets top drikker.

Danmark ligger her i toppen af landene hvad angår forskelle i drikkevaner mellem samfundets top og bund.

Ud over langsigtede konsekvenser som indlæringsbesvær og alvorlige sygdomme får unge med et stort alkoholforbrug ifølge Sundhedsstyrelsen også oftere end andre unge problemer.

De har flere ulykker, kommer oftere i slagsmål eller tager stoffer, de kommer oftere i kontakt med politiet, og de dyrker oftere sex, som de fortryder bagefter, lyder beskeden.

