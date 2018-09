Mæslingepatient sad i fælles venteværelse - sygehus frygter spredning af sygdommen

En patient med mæslinger har ad to omgange siddet i et fælles venteværelse på Svendborg Sygehus blandt andre patienter.

Det oplyser Odense Universitetshospital tirsdag i en pressemeddelelse.

På blot fire måneder: 1.600 danskere har fået gratis vaccine mod farlig sygdom

Det er i venteværelset for skadestuen og lægevagten, at patienten har opholdt sig i tidsrummet 18.00-18.13 den 19. september samt 18.43-19.11 den 22. september.

Mæslinger Sygdommen smitter ved såkaldt dråbesmitte. Det vil sige, at virusset findes i store mængder i spyt.

Patienten er smittefarlig fra starten af den indledende forkølelsesfase – altså før udslættet har vist sig – og i fire dage efter at udslættet er brudt ud. Sygdommen er mest smittefarlig, i dagene før udslættet bryder ud.

Mæslinger giver forkølelsessymptomer, øjenbetændelse, lysskyhed, feber og udslæt.

Feber efter, at mæslinger er overstået, kan være tegn på infektion med bakterier som en komplikation til mæslinger. Kilde: Kilde: Sundhed.dk

»Patienter, der har ventet i venteværelset hos lægevagten eller skadestuen omkring dette tidspunkt, risikerer dermed at være blevet udsat for mæslinge-virus,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Statens Serum Institut advarer om mulig mæslingesmitte i Københavns Lufthavn

Ifølge hospitalet har de fleste voksne, der er født før 1975, haft mæslinger og er dermed beskyttet mod sygdommen. Samtidig har man siden 1987 vaccineret mod den smitsomme virussygdom.

Hvis man som barn ellers har fulgt det danske vaccinationsprogram, kan man regnes for beskyttet mod mæslinger.

»Nogle børn er dog ikke vaccinerede – enten fordi de på grund af anden sygdom eller svækket immunforsvar ikke kan tåle vaccinen, eller fordi denne er fravalgt. Disse ikke-vaccinerede børn tilhører derfor sammen med yngre voksne den mest udsatte gruppe for at få sygdommen.«

WHO advarer: Antallet af mæslingetilfælde er årtiets højeste

Personer, der har opholdt sig i venteværelset omkring de nævnte tidspunkter, anbefales at kontakte egen læge telefonisk, hvis ikke man allerede er vaccineret eller har haft sygdommen.

»Hvis du får symptomer på mæslinger, anbefales det, at du straks kontakter din læge telefonisk og oplyser, at du kan være mæslingesmittet før evt. fremmøde for at undgå yderligere spredning af smitte,« fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge Fyns Amts Avis er det en 15-årig dreng fra Svendborg, som har fået konstateret mæslinger, og som potentielt kan have smittet andre. Han er formentlig selv blevet smittet under et skoleophold i Polen, oplyses det.