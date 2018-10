Se din sundhedsmæssige tilstand i øjnene

Det er de mennesker, du respekterer allermest, du skal spørge til råds, når du vil vide, om din sundhedstilstand er, som du forestiller dig. Og så din læge.

Det foreslår Jacob Søndergaard, foredragsholder, coach og træner i tv-programmet "Rigtige Mænd".

- Både mænd og kvinder har en tendens til henholdsvis at overvurdere og undervurdere deres egen sundhedstilstand. Derfor kan det være en god idé at spørge andre mennesker til råds, siger han.

- Vælg dem, du respekterer allermest, og stil dem spørgsmålet, om du er på rette vej i forhold til din sundhed. Men husk også at gå til lægen og få taget dit blodtryk.

Endelig foreslår Jacob Søndergaard, at du stiller dig selv det spørgsmål, om dine sundhedsrutiner er så simple, at du – som han forklarer det – kan gøre det, selv om russerne kommer.

Hvis de er det, så er der noget, der tyder på, at din sundhedsmæssige selvopfattelse nok er i overensstemmelse med virkeligheden.

En netop offentliggjort undersøgelse fra pensionsselskabet PFA viser, at mange danskere med dårligt helbred tror, at deres helbred er bedre, end det rent faktisk er. Det skriver Ugebrevet A4.

Undersøgelsen bygger på svar fra 15.200 danskere i perioden mellem 2014 og 2018.

I undersøgelsen er deltagerne blevet inddelt i tre kategorier: de sunde, de mindre sunde og de usunde.

Undersøgelsen viser, at 35,5 procent af de usunde føler sig begrænset i aktivitetsniveauet på arbejdet på grund af smerter. 44,6 procent har oplevet at være begrænset i arbejdet på grund af fysiske eller følelsesmæssige problemer.

Alligevel svarer 63,4 procent af de usunde ja til, at deres helbred er godt, vældig godt eller ligefrem fremragende.

At mange af os benægter den dårlige helbredstilstand, kommer ikke bag på Thomas Thaulov Raab, som er foredragsholder og forfatter med speciale i formidling af moderne hjerneforskning.

- Der er masser af forskning, der viser, at vi generelt har en ret dårlig indsigt i vores egne evner og tilstand. Vi har som regel kun en fornemmelse af, hvad vi synes, siger han.

Problemet med at vurdere vores egen sundhedstilstand er ifølge Thomas Thaulov Raab, at vurderingen foretages på baggrund af vores følelser.

- Derfor er det i virkeligheden lidt omsonst at bede et menneske om at vurdere sin egen helbredstilstand, siger han.

Om undersøgelsen siger Rikke Bay Haaber, chef i PFA for strategisk sundhed og forebyggelse, ifølge Ugebrevet A4:

- Hvis man føler, man ikke har et problem, føler man heller ikke behov for at ændre adfærd. Og det er alarmerende.

Alligevel mener Thomas Thaulov Raab også, at den sundhedsmæssige selvovervurdering kan have et positivt aspekt.

- Det kan jo tyde på, at vi synes, at vi fungerer rimelig godt, selv om vi har problemer, siger han.

/ritzau fokus/