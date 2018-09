Landbruget: Misvisende at sammenligne rygning og kød i kampagne

I et videoklip, som kan ses på flere af landets togstationer og busser, ses gamle klip af rygere, der pulser løs - ikke på cigaretter, men på frankfurtere.

Det er dog misvisende, når virksomheden bag kampagnen, Simple Feast, der sælger vegetariske måltidskasser, sammenligner kødspisning med rygning.

Man kan nemlig ikke sætte lighedstegn mellem de to, mener Flemming Nør-Pedersen, direktør i brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

- Rygning er helt tydeligt en af de meget store risici, man kan pådrage sig, og som koster mange leveår. Der forligger ikke skyggen af bevis for, at der skulle være lige så farligt at spise en pølse i ny og næ, så det er en dybt misvisende sammenligning, siger han.

Kampagne fra vegetarer sammenligner kød med cigaretter

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, øger processeret okse- og svinekød som bacon risikoen for visse kræftsygdomme med 18 procent. Rygning øger risikoen for at få kræft med 2500 procent.

Skal man ikke bare tage kampagnen som en sjov måde at få omtale?

- Jo, jeg er heller ikke sur, den er bare misvisende. Der ligger så meget ude på de sociale medier, og der her er relativt gennemskueligt forsøg på at fremhæve egne produkter på bekostning af konkurrenternes, synes jeg, siger Flemming Nør-Pedersen.

I slutningen af kampagnen, som starter mandag, spørges seeren, om det ikke er tid til at kvitte kødet.

Herefter kommer nummeret til en hjælpelinje, der er oprettet til formålet, hvor ernæringseksperter og læger sidder klar til at rådgive om, hvordan man skærer ned for sit kødforbrug.

Flemming Nør-Pedersen tror ikke, at kampagnen isoleret vil få en konsekvens for kødsalget i Danmark.

- Det danske marked er ved at være mættet med kød, og vi vil nok se, at det stagnerer i de kommende år, fordi flere for eksempel vælger en kødfri dag til. Det er de selvfølgelig velkomne til.

- Vi kan konstatere, at det globale kødforbrug stiger med 1,4-1,5 procent om året, så det er ikke sådan, at man ikke kan sælge sit kød, siger han.