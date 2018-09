Kampagne fra vegetarer sammenligner kød med cigaretter

En mor sidder og ryger, mens hendes søn med afsky i ansigtet forsøger at vifte røgen væk. Men det er ikke en smøg, hun har i munden. Det er en pølse.

Et sådant tv-klip vil fra mandag blive vist på mange af landets togstationer, busser samt gymnasier og uddannelsesinstitutioner, skriver Politiken.

Bag kampagnen står virksomheden Simple Feast, der sælger vegetariske måltidskasser.

Branche i krise: Slagterbutikker lukker på stribe

- Vi har først og fremmest lavet den for at illustrere, hvor absurd vi som mennesker opfører os. Det, vi i dag tænker på som normalt, vil vi i fremtiden nok tænke på som ret unormalt, siger Jakob Jønck, administrerende direktør i Simple Feast, til Ritzau.

Kampagnen slutter med at spørge seeren, om det ikke er tid til at kvitte kødet og giver en opfordring til at ringe til en hjælpelinje.

Hvis man ringer til nummeret, sidder ernæringseksperter klar til at rådgive om, hvordan man kan skære ned for sit kødforbrug.

Kampagnevideoen fra Simple Feast (40 min.):

Er hjælpelinjen en gimmick, eller er det en rigtig hjælpelinje?

- Der sidder uddannede ernæringseksperter og læger bag telefonerne, så hvis du vil have seriøse spørgsmål, så får du seriøse svar, siger Jakob Jønck.

Minister om vegetardag i hæren: »Ingen hær kæmper på kraften fra linsesuppe og blomkålssmoothie«

Flere fagfolk og organisationer kalder i Politiken sammenligningen mellem rygning og kød misvisende.

Processeret okse- og svinekød såsom pølser, røget skinke og bacon øger risikoen for visse kræftsygdomme med 18 procent ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Til sammenligning øger rygning risikoen for at få kræft med 2500 procent.

- At droppe kødet kan være okay, men det er vildledende at bruge skræmmekampagner og sammenligne det med rygning. Det er helt ude i hampen, siger ernæringsprofessor Arne Astrup fra Københavns Universitet til Politiken.

De officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen anbefaler, at man spiser mindre end 500 gram kød om ugen.

Jakob Jønck fra Simple Feast understreger, at meningen med kampagnen ikke er at påstå, at kød er lige så farligt som rygning. Det er ment som en "absurd joke".