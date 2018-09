Kan medføre isolation og depression: Hver 10. dansker lider af skamfuld lidelse

Omkring en halv million danskere lider af folkesygdommen inkontinens. Og for halvdelen af de ramte påvirker lidelsen dem i en sådan grad, at deres livskvalitet bliver forringet.

Inkontinens På verdensplan har omkring 200 mio. mennesker vandladningsproblemer.

Herhjemme har hver 10. dansker lidelsen.

Der findes to former for inkontinens. Man kan have den ene eller begge former samtidig: Stressinkontinens er, når du nogle gange drypper ufrivilligt i bukserne, når du f.eks. nyser, griner eller er fysisk aktiv. Urgeinkontinens eller trangsinkontinens er, når du oplever akut tissetrang, er oppe flere gange om natten for at tisse og ikke altid når på toilettet i tide. Kilde: Kontinensforeningen Kilde: Kontinensforeningen

Sådan lyder det fra Susanne Axelsen, der er gynækolog og formand for Kontinensforeningen.

Voksne mennesker, der ikke lider af inkontinens, kan selv styre tømningen af blæren. Lider man derimod af inkontinens kan man komme til at dryppe i bukserne, når man eksempelvis nyser, hoster eller er fysisk aktiv.

Ifølge Kontinensforeningen er inkontinens forbundet med stor skam, og derfor har foreningen med midler fra Satspuljen valgt at iværksætte en landsdækkende kampagne.

Formålet er at sætte fokus på, at inkontinente ikke er alene med deres lidelse, samt at der faktisk er mulighed for, at man kan gøre ubehaget mindre eller sågar slippe helt for lidelsen.

»Vores kampagne ”Slå en streg over inkontinens” fortæller om nogle af de hverdagssituationer, hvor inkontinens står i vejen for at gøre det, man gerne vil,« udtaler Susanne Axelsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»I foreningen taler vi med mange inkontinente, der har droppet løbeturen, ikke leger med børnebørnene eller siger nej tak til familiemiddage – af frygt for, at de kommer til at tisse i bukserne. De hverdagsglæder håber vi at kunne give dem tilbage, ved at de får den hjælp, der faktisk er mod inkontinens.«

Årsager Alle kan få inkontinens. Årsagen til lidelsen kan skyldes flere ting, ikke mindst: Overdrevet eller for lidt væskeindtag

Uhensigtsmæssige toiletvaner

Øget pres på bækkenbundsmuskler og blære

Anden sygdom og tidligere operationer i maven

Medicinske bivirkninger

Dårlig fysisk form Kilde: Kontinensforeningen

En omfattende nordisk rapport om inkontinens har tidligere konkluderet, at lidelsen går ud over livskvaliteten og kan føre til isolation, depression og mindre livslyst.

Således svarer to ud af tre inkontinente i undersøgelsen, at blæreproblemerne påvirker deres hverdag og livkvalitet, idet de er bange for at tisse i bukserne samt for at lugte af urin.

Samtidig viser den, at mange mennesker med inkontinens ikke søger lægehjælp. Men det bør man altså gøre, lyder det opfordrende fra Susanne Axelsen.

»Langt størstedelen af dem, der lider af inkontinens, kan behandles. For nogle er det et spørgsmål om at styrke bækkenbunden eller ændre væske- og/eller vandladningsvaner, for andre vil medicinsk behandling eller operation være løsningen,« udtaler hun og tilføjer:

»Første skridt mod at slå en streg over inkontinens er derfor at gå til lægen og blive undersøgt.«