Undgå de typiske hygiejnefejl i køkkenet

Hvis der er et rum derhjemme, som gerne skal være rent, så er det der, hvor vi opbevarer og tilbereder vores mad.

Alligevel er der en række områder i køkkenet, vi overser. Få to eksperters råd til den gode køkkenhygiejne.

1) Overflader

En typisk fejl er, at man opfatter nogle flader i køkkenet som rene, uden at de nødvendigvis er blevet rengjort. Det fortæller Lars Münter, som er sekretariatschef for Rådet for Bedre Hygiejne.

- For eksempel et skærebræt, det er ikke rent, bare fordi det lige er blevet tørret af. Og derfor kan der ske krydskontaminering, fortæller Lars Münther og uddyber:

- Hvis man for eksempel har haft kød eller noget andet, kan det blive spredt til noget, som ikke bliver varmebehandlet bagefter.

Han tilføjer, at mange også opfatter vasken og vandhanen som rene, for det er jo der, vi renser andre ting. Men de skal altså stadig rengøres ofte, for der kan sidde masser af skidt på armaturet, som man jo rører ved, hver gang man har beskidte hænder og vil vaske dem.

2) Hænder

Faren for krydskontaminering kan også findes ved ens egne håndflader. Man kan nemlig samle mange ting op her og så videreføre dem til andre steder eller madvarer i køkkenet.

- Problemet er, at man enten ikke får vasket hænder, før man går i gang, eller at man ikke får vasket hænder på de rigtige tidspunkter undervejs, siger Lars Münter.

Har man sin telefon med i køkkenet under madlavningen, skal man også vaske hænder før og efter, man håndterer den, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen.

3) Nedkøling

Er der rester tilbage fra aftensmaden, vil mange gerne gemme dem for at spise dem på et senere tidspunkt. Og det er en rigtig god idé i forhold sig til madspild, siger Lars Münter.

Det er bare vigtigt, at man har de rigtige vaner, når man gemmer sine rester, fortæller Inge-Lis Kyllesbæk Andersen fra Fødevarestyrelsen

- Hvis du vil gemme maden, er det vigtigt, at den bliver kølet hurtigt ned. Som tommelfingerregel skal temperaturen ned omkring ti grader i løbet af to-tre timer, fra du har taget det af blusset, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen.

Nedkølingsprocessen kan fremskyndes, ved at man hælder det, man gerne vil gemme, over i et stort fladt fad, siger hun.

- Alene omhældningen fra gryde til et fladt fad gør, at temperaturen falder, og den store overflade vil også sikre, at det bliver kølet hurtigt ned. Når det så lige er dampet af på køkkenbordet, kan man dække det til og stille det i køleskabet.

Man skal ikke sætte den varme gryde direkte i køleskabet, for det kan have en negativ effekt. Den varme mad vil nemlig få temperaturen i hele køleskabet til at stige.

- Så bliver alt det, du har i køleskabet, temperaturbelastet, og det er ret uheldigt, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen.

4) Køleskabet og håndtaget

Køleskabet gemmer på en masse gode råvarer, der skal blive til lækre måltider. Og derfor er det et vigtigt nedslag i hygiejnerutinen.

Lars Münter råder til at gøre det til en vane, at gøre hele køleskabet rent en gang om måneden eller hyppigere, hvis det er synligt beskidt.

- Køleskabshåndtaget kan også gemme på mange gode ting, så det bør formentlig vaskes en gang om dagen. Det kunne være som afslutning på at lave mad, at man tørrer det af. Så det bliver en del af rutinen.

5) Sygdom

Hvis man er sløj og har haft ondt i maven eller dårlig mave, så skal man holde fingrene fra køkkenets gryder og pander.

- Så skal man lade være med at lave mad til familien, for der er risiko for, at man får smittet de andre - også selv om man har vasket hænder, siger Inge-Lis Kyllesbæk Andersen.

- Så man skal ikke vise sig i køkkenet, hvis man har været syg med norovirus, for man kan være smittefarlig både før, under og op til 48 timer efter, tilføjer hun.

