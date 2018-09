Deodoranten giver oftest parfumeallergi

Det begynder ofte som kløe og rødme på den følsomme hud i armhulen. Og det kan føre til allergi over for en lang række produkter, der indeholder parfume.

Omkring fire procent af befolkningen har allergi over for parfume. Og alle er potentielt i risikozonen for at kunne udvikle allergien.

Hos Videncenter for Allergi oplever de en stigning i antallet af parfumeallergikere blandt de patienter, de ser.

- Der er sket en stigning i antallet af parfumeallergikere over de seneste fem til ti år. Både blandt unge og kvinder, fortæller Jeanne Duus Johansen, som er professor og centerleder ved Videncenter for Allergi.

Mest allergifremkaldende produkter med parfume Deodorant

Creme

Shampoo

Balsam

Sæbe

Ren parfume. Kilde: Videncenter for Allergi Kilde: Videncenter for Allergi

Derfor lyder rådet at skære ned på brugen af produkter, der indeholder parfume.

Ifølge Videncenter for Allergi er de fem parfumeholdige produkter, der hyppigst medfører allergi, deodorant, creme, shampoo, balsam og sæbe - og så naturligvis den rene parfume.

- Deodorant er efter alle de undersøgelser, vi har lavet, noget af det, der hyppigst giver allergi. Det er ofte der, man får de første symptomer. Dels fordi man bruger det i store mængder, og fordi det er et sart hudområde. Ansigtet er også et sart hudområde.

- Man kan i princippet blive allergisk over for et hvilket som helst produkt, men det er specielt deodoranterne, der topper i vores undersøgelser, siger Jeanne Duus Johansen.

Allergirisiko: Der er parfume i masser af makeup

Hos Miljøstyrelsen anbefaler de at vælge parfumefrit, hvis det er produkter, der bliver siddende på huden.

Hvis man ikke har lyst til at være helt parfumefri, kan man prøve at begrænse sin brug, råder Jeanne Duus Johansen. Man kan for eksempel nøjes med at bruge parfume og parfumerede produkter ved særlige lejligheder.

Vil man gerne bruge den rene parfume på flakon, så råder Jeanne Duus Johansen til at sprøjte parfumen på tøjet i stedet for direkte på huden. På den måde kan man reducere sin hudkontakt med parfumen.

Reagerer man på parfumestoffer, er det ikke sikkert, at man derefter er allergisk over for al parfume. Man kan nemlig godt være allergisk over for nogle parfumestoffer og ikke andre.

Hudallergi er på fremmarch: Sådan beskytter du dig

Men det kan være svært at vide, præcis hvilket parfumestof man reagerer på, og dermed undgå det. Der findes nemlig over 120 parfumestoffer, som kan fremkalde allergi. Kun 26 af dem er deklarationspligtige.

Ifølge Kosmetik- og Hygiejnebranchen kan man kigge efter ordene "parfum" eller "aroma" på ingredienslisten på produktet for at finde ud af, om der er parfume i.

Man kan også gå efter produkter, der er mærket med Astma-Allergi Danmarks mærke Den Blå Krans eller med mærket AllergyCertified.

/ritzau fokus/