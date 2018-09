Det virker mod døde hudceller: Men er tørbørstning også effektfuld mod appelsinhud?

Med lette strøg over tør hud med en blød børste kan man efter sigende fjerne døde hudceller og stimulere nervesystemet, blodcirkulationen og lymfesystemet, opstramme huden og forebygge appelsinhud.

De gavnlige effekter, som tørbørstning lover, er mange.

Men ifølge overlæge og professor i dermatologi på Bispebjerg Hospital Jørgen Serup, så bliver man også lovet mere, end der er belæg for.

- Det kan fjerne nogle løse skæl, som selv er ved at falde af. Men derudover kan jeg ikke se, at det kan udrette noget, siger professor Jørgen Serup.

Det kan tørbørstning Tørbørstning kan hjælpe med at fjerne de døde overfladiske hudceller. Der er ikke dokumentation for, at tørbørstning skulle have en effekt på lymfesystemet, nervesystemet eller blodcirkulationen. Appelsinhud dannes dybt nede i underhuden og kan derfor ikke påvirkes af ydre børstning. Tørbørstning kan give en følelse af at vække huden til live - ligesom at hoppe i koldt vand. Kilder: Jørgen Serup, Helle Bach

Og den udlægning er chefterapeut Helle Bach, som er formand for Dansk Kosmetolog Forening, sådan set ikke uenig i. Hun pointerer dog, at der er flere aspekter af det.

- Jeg er enig i, at det primært har en effekt på de døde hudceller. Men man skal ikke underkende, at det også giver noget, at man bruger tørbørsten på kroppen og psykologisk kan føle, at man vækker sig selv til live, siger Helle Bach.

Hun fortæller, at tørbørstning er en tendens, der er vokset meget den seneste tid, men at den som sådan ikke er ny. Tørbørstning i forskellige former har nemlig været fremme ad flere omgange gennem mange år.

- Der var en lignende tendens for 10 år siden, hvor man havde hamphandsken. Det stimulerer selvfølgelig noget og virker dejligt som at få vækket huden til live. Men man kan ikke gå så langt ned i huden, fortæller hudterapeuten.

Professor Jørgen Serup er særligt skeptisk over for, at det skulle have en effekt i forhold til cellulitis også kendt som appelsinhud.

- Al snak om appelsinhud kan man glemme, for det foregår langt nede i underhuden. Man danner appelsinhud ved, at der kommer nogle indtrækninger. Det er sådan nogle bindevævsbarduner, der ligger nede i underhuden og holder huden nede, der hvor den buler ind, siger Jørgen Serup.

- Hvis man har taget på i vægt, bliver det mere synligt, tilføjer han.

De steder på kroppen, der er mere fedtpolstrede - som eksempelvis damers lår - vil der naturligt forekomme mere appelsinhud, fordi der er mere fedtvæv og også en vis stramning af vævet med det, Jørgen Serup kalder bindevævsbaduner.

- Men det foregår altså nede i fedtet og nede i underhuden. Så børsten når slet ikke derned, slår han fast.

Der er ikke meget, der reelt kan nå ned i de hudlag, hvor appelsinhuden opstår. Den mest fornuftige metode til at mindske appelsinhud er et vægttab, siger professoren. Og forebyggelsen af appelsinhud er ganske enkelt at undgå vægtstigning.

Hos det danske mærke Karmameju oplever de, at tørbørster er et af deres mest populære produkter.

- Tørbørstning af huden vil fjerne den tørre hud, det kan man se, når man børster - især i starten, hvor støvskyer hvirvler rundt i luften, fortæller Mette Skjærbæk, som er grundlægger og indehaver af Karmameju.

- Tørbørstning siges også at stimulere blodcirkulationen, nerve- og lymfesystemet. Der er mig bekendt ikke videnskabelig dokumentation for dette, på samme måde som der mig bekendt ikke er videnskabelig dokumentation for, at mandelolie blødgør huden, om end man ikke er i tvivl om det.

Jørgen Serup fortæller, at der ikke er belæg for, at børsten skulle stimulere lymfesystemet, som er et stort system af kar, der transporterer overskydende væske fra organer og væv tilbage til blodet.

Selv om tanken sådan set er rigtig nok:

- Massage i retning af kroppens centrum og kompression for eksempel med faste strømper eller særlige pumpemanchetter bruges ved tilstande med alt for meget lymfe i huden - såkaldt lymfødem, siger Jørgen Serup og tilføjer:

- Men du børster med en lille børste i måske fem eller syv minutter på et begrænset areal. Lymfen har mange baner, også som du ikke får børstet, og døgnet har jo 24 timer, hvor lymfen løber sine egne veje. Så det er nul og niks i forhold til alle de minutter, der er på dagen. Det er et postulat.

