Styrk hjernen og humøret med en gåtur

"Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den".

Sådan sagde teolog og filosof Søren Kierkegaard, som blot er en af mange berømte tænkere, der holdt af at gå.

Og når Kierkegaard taler om at gå sig sundere, gladere og mere kreativ, stemmer det meget godt overens med, hvad videnskaben fortæller os om at gå tur.

En lang række studier viser nemlig, at gåture kan styrke vores mentale sundhed, skriver professor og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed Bente Klarlund Pedersen i "Gå-bogen", som handler om de mange sundhedsgevinster ved gåture.

Andre gevinster ved at gå Nedsat risiko for type 2-diabetes.

Nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Tag trappen hver dag, så kan du tabe tre-fire kilo på et år.

Fysisk aktivitet som for eksempel gåture forebygger mindst 13 former for kræft. Kilde: "Gå-bogen" af Bente Klarlund Pedersen

Hun beskriver blandt andet, hvordan studier har vist, at fysisk aktivitet som for eksempel gåture nedsætter den relative risiko for demens med 30 procent.

Der er også belæg for, at regelmæssige gåture mindsker depressionssymptomer hos personer med mild depression eller personer med risiko for at udvikle en depression.

Og det kan helt lavpraktisk have noget med den kropsholdning, man har under en gåtur, at gøre, fortæller Kim Nygaard, der er psykolog og faglig leder af Psykoterapeutisk Institut i Aarhus.

Gåture mindsker risikoen for en lang række sygdomme

Han har blandt andet beskæftiget sig med vandreterapi.

- Mange deprimerede hænger bogstavelig talt med hovedet. De har en mere nedsunken kropsholdning og sidder typisk meget ned. Men når man aktiverer kroppen ved at gå, kan det lette sindet og gøre det lettere at bearbejde en deprimeret tilstand, siger han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig ikke sådan, at vandring eller gåture i sig selv fjerner alt det, der er ubekvemt ved at være i verden, men hvis man går i raskt tempo, med rank ryg, brystet frem og "her kommer jeg", så vil det automatisk give energi og en form for lettelse, siger han.

Lige meget om man er deprimeret eller ej, anbefaler Kim Nygaard at gå i naturen og lægge mærke til farverne og årstiden og bruge sine sanser i stedet for at tænke på, hvordan man har det.

- Det kan gøre, at man glemmer sig selv lidt, og det er sundt at gøre en gang imellem, siger han.

Du dør af at sidde stille: Få bevægelse ind i hverdagen

Flere undersøgelser har desuden vist, at fysisk aktivitet som for eksempel gåture stimulerer vores kreativitet og indlæring.

- Jeg tror på, at man bliver en modtagelig ånd, når man går. Man reflekterer mere, og jeg oplever personligt, at når jeg løber, bliver jeg tanketom, men når jeg går, så kommer tankerne. Men lige det kan jeg ikke forklare videnskabeligt, siger Bente Klarlund Pedersen.

