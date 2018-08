Den Spanske Syge dræbte millioner: Det vil ske igen, advarer dansk professor

For 100 år siden hærgede en verdensomspændende influenzaepidemi store dele af verden. I dag er den kendt som Den Spanske Syge.

Omkring 50 millioner døde som følge af den smitsomme og usædvanligt dødelige sygdom, der grundet dens karakter var en global epidemi, også kaldet pandemi.

Ifølge Anders Fomsgaard, der er professor og leder af Virus Research & Development ved Statens Serum Institut, er det desværre ikke kun i historiebøgerne, at epidemier af den størrelsesorden hører til. Det fortæller han til DR.

Det er altså ikke et spørgsmål, om en lige så dødelig pandemi kommer igen, men derimod et spørgsmål om, hvornår den kommer, mener han.

Kronik: Vil vi få en epidemi som den spanske syge igen?

Forskning har vist, at Den Spanske Syge formentlig skyldtes H1N1, der også kaldes Influenza A og svineinfluenza. Det er netop influenzavirussen, som har været synderen i mange af fortidens andre pandemier, og som kan vise sig at blive det igen i fremtiden.

Det skyldes ifølge Søren Riis Paludan, der er professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, at influenza smitter let, da den er luftbåren.

Samtidig har de mange forskellige influenza-typer vist sig at være gode til at blande gener og dermed skabe grobund for en helt ny type virus med nye egenskaber, forklarer han over for DR.

Nu kan man teste for alle virusser i verden på én gang

Herhjemme var vi tidligere på året vidne til, at rekordmange danskere blev testet positiv for influenza. Men det er ikke dén type influenza, som vi bør frygte kan resultere i en decideret pandemi.

Det mest oplagte scenarie er ifølge Anders Fomsgaard, at en ny type fugleinfluenza, typisk med en dødelighed på 90 pct., vil få evnen til at smitte fra menneske til menneske.

Hvorfor fortrængte danskerne den dødelige epidemi? Da tre bølger af Den Spanske Syge endelig var forbi i 1920, og 18.000 mennesker var døde, blev sygdommen glemt. Ny bog forklarer hvorfor.

Og for at det skulle ske, kræver det for eksempel, at den "forkerte vådfugl", der er influenzavirussens naturlige vært, møder den "forkerte gris".

»Grise har den mærkværdige evne, at de både kan blive smittet med menneskeinfluenza og fugleinfluenza. Så grise er sådan lidt en gryde, hvor virus fra fugle og mennesker kan mødes. Og når de to vira mødes i grisen, så kan de rekombinere, fordi netop influenzavira jo er gode til at bytte gener,« forklarer professoren over for DR.

Da den normale inkubationstid på influenza er et par dage, vil et eventuelt udbrud formentlig kunne spredes hurtigere end nogensinde, da vi i højere grad bor tæt sammen i større byer i dag end tidligere.