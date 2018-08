Forsker trodser ny rapport: Man går for langt, når man anbefaler aldrig at drikke alkohol

Du overvejer måske at droppe glasset med rødvin. For du har netop læst, at ny forskning viser, at man bør afholde sig helt fra at drikke alkohol, fordi at selv en enkelt genstand om dagen øger risikoen for både kræft, tuberkulose og diabetes med 0,5 procent.

Men du kan roligt drikke den ene genstand om dagen, slår Morten Grønbæk, der er direktør og professor ved Institutt for Folkesundhedsvidenskab, fast.

»Undersøgelsen kombinerer data over alkoholindtag og sammenligner det med sygdom i verden. Når man gør det, så finder man, fuldstændig rigtigt, at der er flest af dem, der drikker for meget, og det betyder, at der er en overvægt af skadelige virkninger som eksempelvis skrumpelever og kræft. Men på baggrund af det, kan man ikke konkludere, at man ikke bør drikke alkohol overhovedet. Det er simpelthen at gå for langt, og det passer ikke med, hvad vi ellers ved,« siger Grønbæk.

Undersøgelsen "Alcohol use and burden for 195 countries and territories", der er lavet på baggrund af hundredvis af andre undersøgelser i 195 af verdens lande i årene 1990 til 2016, konkluderer ellers, at den eneste måde at undgå de sundhedsrisici, der er forbundet med alkohol, er helt at lade være med at indtage alkohol.

Morten Grønbæk kalder studiet for »prisværdigt, fordi de har forsøgt at arbejde med alkohols risikofaktor på verdensplan,« men han påpeger også, at det er vigtigt at være kritisk anlagt i forhold til kæmpe studier som disse.

»Kvaliteten på de data, som forskerne har sammenlignet og konkluderet på, svinger rigtig meget. Eksempelvis er de data, man finder i lande som Mali mildest talt ikke så gode, som dem vi har indsamlet herhjemme, og det får betydning for udfaldet, når man konkluderer på det,« siger han.

I Danmark bygger lignende undersøgelser på befolkningsstudier, hvor man fra registre kan sammenligne forbruget af alkohol på individniveau og derved konkludere noget om den enkeltes risiko for at få forskellige relaterede sygdomme.

Derfor bliver kvaliteten af undersøgelserne ifølge Grønbæk bare betydeligt bedre.

»Der findes mange undersøgelser, som vidner om, at alkohol har positive effekter på helbredet i forhold til eksempelvis hjertesygdomme. Det er der meget stærk evidens for. Og den positive effekt opnår du allerede med en genstand om dagen. Derfor handler det mest af alt om, ikke at få et højt forbrug af alkohol,« siger Morten Grønbæk.

Det er netop skelnen mellem det høje og lave forbrug af alkohol, der er vigtig i vurderingen af risikofaktoren, når man indtager alkohol, uddyber han.

Derfor mener han også, at undersøgelsen på nogle områder er fantastisk, da den påpeger problemet med for højt alkoholforbrug rundt omkring i verden og opfordrer til at sænke det.

»I Danmark kunne vi da med fordel halvere vores forbrug,« slutter Grønbæk.