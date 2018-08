Vedligehold kroppen og undgå tøffende museskridt

Tøffende museskridt og skuldre, der synker fremad. Det bliver konsekvensen for mange ældre, hvis de ikke holder deres bevægelighed ved lige. Og det kan gøre hverdagsgøremålene mere besværlige.

Det er helt naturligt, at nogle sener og muskulaturer bliver kortere med alderen. Men ved at være opmærksom på problemet - og holde fast i den rigtige træning - kan man faktisk vedligeholde de lange sener.

Hold bevægeligheden ved lige Lav bevægelighedstræning for at holde muskler, sener, nervevæv og ledkapslen i gang. Det kan foregå som bevægelse eller stræk.

Træn hoftebøjeren, for den muskel bliver meget kortere med alderen.

Vedligehold brystmuskulaturen og senen, der går fra skulderen og ned til brystet.

Se konkrete øvelser, der bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som du kan lave derhjemme, hos Ældreforum på bevaegelsehelelivet.dk Kilde: Lis Puggaard, "Idræt for seniorer 60+". Kilde: Lis Puggaard, "Idræt for seniorer 60+".

Det fortæller Lis Puggaard, som er selvstændig ældrekonsulent og blandt andet har skrevet bogen "Ældretræning - hvorfor og hvordan?".

- Der er nogle bestemte steder, vi særligt bliver kortere med alderen. For eksempel hoftebøjeren. Hvis du står op og løfter dit knæ op mod maven, er det den muskel, der løfter mest og bliver mest brugt. Den sidder lige der, hvor man bøjer, siger hun og fortsætter:

- Den muskel bliver meget, meget kort. Så den skal man træne for at holde den lang. Hvis man ikke holder den lang, bliver det svært at tage lange skridt. Så kan man ikke gå så hurtigt, så begynder man at trippe.

Den sene, der sidder fra skulderen og ned til brystet, bliver også kortere med alderen, hvis man ikke gør en aktiv indsat, fortæller Lis Puggaard.

- Det vil sige, skuldrene falder lidt fremad. Falder de nok fremad, så kan man til sidst ikke nå tilbage og rede sit eget hår bagpå. Eller tørre sig bagi, når man sidder på toilettet. Det er sådan nogle væsentlige ting, der er rare at kunne blive ved med, forklarer hun.

Hvis man ikke sørger for at udnytte bevægeligheden regelmæssigt, så kan det på sigt betyde, at bevægeligheden bliver indskrænket.

For at træne hoftebøjeren kan du for eksempel stå med ryggen til en stol og lægge underbenet op på stolen. Det vil sige, at du nærmest står på knæ på benet på stolen. Nu presser du skråt fremad, så du får et stræk foran på hoftebøjeren.