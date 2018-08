Tip: Slip af med sommerkiloene uden straf

Det søde liv i sommerferien er ved at være overstået. Masser af is, kolde øl, kølig rosé og god mad er indtaget.

Men hvordan finder man tilbage til hverdagen uden at gå på decideret slankekur med dertilhørende afsavn og hård træning?

Det giver ernærings- og træningseksperterne Birgitte Nymann og Martin Kreutzer deres bedste bud på her.

1) Gå ikke til ekstremerne

Ifølge Birgitte Nymann vil det være en rigtig dum idé at kaste sig hovedkulds ud i en ekstrem kur eller hård træning. Det er der slet ikke nogen grund til.

- Når man i ferien har hygget sig med mere vin og mere hvidt brød, end man plejer, så ophober man mere væske i kroppen. Og den væske forsvinder jo igen, når man finder tilbage sin til normale livsstil.

- Derfor behøver man ikke at gøre det så ekstremt, man skal bare have lidt tålmodighed med sin egen krop, siger hun.

2) Tilbage til rutinerne

Martin Kreutzer peger på, at man mentalt skal tilbage til hverdagen, hvor ferien jo har været en fest hver dag.

- Sommerens helt store faldgrube er jo, at man med god samvittighed har taget en is eller et koldt glas hvidvin, når som helst. Så man skal frem til at tænke, at hverdag er almindelig ernæring, og weekend er dér, hvor man kan hygge sig lidt, siger han og fortsætter:

- På den måde tager man det første kæmpe skridt. For det vil bremse vægtstigningen, påpeger han.

3) Spis ikke for meget

Hyppige restaurantbesøg og all inclusive-buffeten medfører ofte, at vi spiser for meget, og den vane med at overspise skal væk.

- Hav fokus på at skære ned på portionerne, mærk efter, hvornår man faktisk er mæt, og stop i tide. Væn kroppen tilbage til almindelige mængder, anbefaler Martin Kreutzer.

4) 12 timers faste

Et af de mest effektive råd er ifølge Birgitte Nymann at faste i 12 timer i hvert døgn.

- Det kan man gøre ved at lade være med at spise efter aftensmaden. Så man ikke spiser mellem klokken 19 og 7 næste morgen, siger hun.

- Man ved fra forskning, at fastetilstanden gør meget godt for vores sundhedstilstand, vores fordøjelse og for vores appetitregulering.

Så den samme mængde mad spist over 12 timer i stedet for over eksempelvis 16 timer gør, at man har lettere ved at tabe sig.

5) Drop snackspisning

Undersøgelser viser, at vi ofte snacker 500-700 kalorier om dagen. Så spring eftermiddagskagen over eller håndfulden med nødder, som kollegaen tilbyder.

- Spis de tre hovedmåltider, hold 12 timers faste, og drop mellemmåltiderne, så er man nået langt - uden overhovedet at kigge på hvad man putter i måltidet, siger Birgitte Nymann.

6) Spis mættende fødevarer

I ens hovedmåltider kan man skære ned på de madvarer, der ikke mætter så godt. Det kan være sådan noget som hvidt brød, hvid pasta, sukker og ris.

- Man behøver ikke skære alle kulhydrater væk, men skift hvidt brød ud med rugbrød, og vælg fuldkornspasta. Og husk at spise en masse grøntsager, siger Birgitte Nymann.

Hun understreger, at man ikke skal gå og sulte sig selv. Det kommer der ikke noget godt ud af.

7) Væk med de flydende kalorier

- Alt hvad der hedder caffe latte, sodavand, saftevand og alkohol skal skæres kraftigt ned, siger Birgitte Nymann.

- Alkohol er med til at fremme appetitten, og de flydende kalorier mætter dårligt.

8) Tilbage i træningstøjet

For mange af os sker der ofte det, at vi glemmer alt om motion og træning hen over sommeren, siger Martin Kreutzer.

- Så find så hurtigt som muligt tilbage i motionsrutinerne, så der ikke går uger og måneder, før man kommer i gang igen.

/ritzau fokus/