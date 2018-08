Hvornår skal synet synes?

Det er næsten umuligt for et menneske at gå gennem et langt liv uden behov for en eller anden form for briller eller kontaktlinser.

Det, at man begynder at se dårligere, begynder faktisk allerede fra syvårsalderen, fortæller overlæge Toke Bek, der er professor i øjensygdomme ved øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Om øjne Øjet er kugleformet med en diameter på cirka 25 millimeter.

Øjet fungerer som et kamera: Fortil fungerer hornhinden, pupillen og linsen som linsesystem. Midten af øjet med glaslegemet fungerer som kamerahus, og bagtil svarer nethinden til den fotografiske film.

Nærsynethed betyder, at øjet er for langt i forhold til dets optiske styrke. Det giver skarpt syn på nær afstand, men sløret syn på lang afstand.

Nærsynethed kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller ved operation.

Langsynethed er, når øjet er for kort i forhold til den optiske styrke, således at billedet af omverdenen dannes bag nethinden. Tilstanden giver dog ikke bedre syn på afstand. Kilde: sundhed.dk Kilde: sundhed.dk

- I de yngre år kan man stille skarpt på forskellige afstande, men den evne mister man med alderen. Selv unge, der føler sig raske, er på vej tilbage, siger han og fortsætter:

- Der er nogle, der får brillebehov tidligere end andre for at korrigere afstanden. Især langsynede får det tidligere. Har man tendens til stærk nærsynethed, er der typisk også en forælder, der har det, tilføjer Toke Bek.

Han forsikrer, at man ikke får dårligere øjne af eksempelvis at sidde tæt på en skærm eller forstørre teksten.

- Man skal bare sørge for, at man ikke får ubehag, at der er lys nok på skærmen, og at der ikke står sol ind fra siden.

- Heldigvis fortæller øjnene det selv, hvis det er ubehageligt, siger Toke Bek.

Så man skal ifølge ham gå til optiker, når man mærker behovet, som hvis man ikke kan se skiltene på motorvejen eller skal have bogen helt op til øjnene.

Ifølge Optikerforeningens direktør, Per Michael Larsen, bør man så at sige få synet synet efter en årrække, medmindre man mærker gener - så skal man gerne få det undersøgt hurtigst muligt.

- Alle burde gå til kontrol, gerne hvert andet-tredje år, ligesom at bilen skal synes, uanset om der er fejl eller ej, for det er noget, der kan komme gradvist, så man ikke nødvendigvis ser eller mærker det, siger han.

/ritzau fokus/