Sov nøgen og red din søvn under hedebølgen

Når termometeret når over de 30 grader i dagtimerne, og tropenætterne presser sig på, kan det være svært at få sin nattesøvn.

Men det nytter ikke noget at bande og svovle over den manglende søvn i sommervarmen. I stedet handler det om at acceptere varmen og agere ud fra det.

Sådan lyder det fra Mikael Rasmussen, der søvnkonsulent og medforfatter til bogen "Sov godt - hele natten". Ofte handler det nemlig om tilvænning, fortæller han.

Gode råd til at sove gennem hedebølgen Hav gardinerne trukket for i løbet af dagen, så solen ikke varmen møbler og seng op. Husk også at lufte ud - gerne efter at solen er gået ned.

Køb en god og svedabsorberende topmadras, samt en seng der er ordentligt ventileret.

Eftersom varme søger opad, kan du med fordel sove i kælderen, hvis du har den mulighed. Jo længere ned mod jorden du kan komme, desto køligere er det.

Det bedste er at sove uden tøj på, viser flere studier. Derudover bør du også kun ligge med en sommerdyne eller et dynebetræk. Kilder: Mikael Rasmussen, Else Guldager.

- Når vi kommer over de 20 grader om natten, oplever mange søvnbesvær. Når det er sagt, er det også et spørgsmål om tilvænning, ligesom når vi tager ned sydpå, siger Mikael Rasmussen.

For ligger du først og lader dig irritere af varmen, bliver hele situationen bare værre.

- Bliver du frustreret over varmen, aktiverer det også dit nervesystem. Nervesystemet er nemlig det, der i langt de fleste tilfælde skaber søvnproblemerne, siger Mikael Rasmussen.

Han sammenligner det med den søvnmangel, som mange oplever inden en eksamen eller et vigtigt møde. Her kan dine tanker have en negativ effekt på nervesystemet.

Det samme kan sved og varme, og derfor kan det være en god idé kortvarigt at forlade sengen, hvis du vågner om natten. På den måde fokuserer du på noget andet, og det kan give ro i nervesystemet, fortæller Mikael Rasmussen.

Varme nætter sender kroppen på overarbejde

Oplever du en nat med meget lidt søvn, skal du ikke gå i panik over det.

- Hvis du en enkelt eller to nætter oplever lidt dårlig søvn på grund af varmen, så er der intet problem i det. Det vigtigste er, at du siger til dig selv, at du accepterer det. Søvnen skal nemlig nok komme igen, da søvn er en fysiologisk nødvendighed, siger han.

Når du lægger dig til at sove, er det vigtigt at skabe de rette omgivelser for en god nattesøvn.

Det handler om at få ventileret rummet, men også at tænke på hvad du har på kroppen og over dig, fortæller Mikael Rasmussen.

- Har du mørklægningsgardiner, så sørg for også at lukke dem ned om dagen, så solen ikke kan varme rummet op. Gennemtræk er dog også vigtigt at få skabt, siger han og fortsætter:

- I virkeligheden skal du ikke have noget tøj på. Der er en del undersøgelser, der viser, at det bedste er at ligge nøgen, og husk også at bruge en sommerdyne eller bare et dynebetræk, siger Mikael Rasmussen.

Søvnproblemer? Disse stresssymptomer skal du reagere på

Det samme gælder også med vores børn, som har bedst af ikke at ligge for varmt. Det fortæller sundhedsplejerske Else Guldager.

- Om natten kan en ble faktisk være helt fint, og er der tale om et lille barn, så er det fint bare at have en tøjble over sig. I sengen skal barnet gerne ligge på noget bomuld, samtidig med at barnet ikke må ligge i træk, siger Else Guldager.

Hun fortæller, at det er bedst først at lufte ud, når solen er gået ned, da den varme luft i dagtimerne kan være med til at varme lokalerne op.

Vil du gerne opnå den perfekte nattesøvn under hedebølgen, handler det ganske enkelt om at prøve sig frem.

- Det vigtigste er at finde det, der virker for dig. De ting, der virker for den ene, behøver ikke nødvendigvis at virke for den anden, siger Mikael Rasmussen.

/ritzau fokus/