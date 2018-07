Næsespray kan hjælpe mod propper i ørerne på flyveturen

Flyveturen kan føles ubehagelig, hvis man får propper i ørerne.

Det kan man afhjælpe ved at trykudligne, men især forkølede, allergikere og gravide kan have vanskeligt ved det, fordi deres slimhinder er hævede.

Men det kan næsespray afhjælpe, fortæller overlæge Mads Klokker, der er klinikchef ved Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik på Rigshospitalet og klinisk lektor ved Københavns Universitet.

Næsespray mod forkølelse får blodkarrene i slimhinden til at trække sig sammen. Derved bliver blodgennemstrømningen mindre, og det får hævelsen i slimhinden til at blive mindre eller til helt at forsvinde.

- Man kan bruge næsespray til at åbne op, hvis man har svært ved at trykudligne, forklarer Mads Klokker.

Propper eller tryk i ørerne opstår især under landing. Det skyldes, at man bevæger sig fra et lavere atmosfærisk tryk mod jordens overflade, hvor trykket er højere.

Udlignes trykket ikke, vil øret, efterhånden som man nærmer sig jorden, blive påført trykket udefra, og det kan give smerter, let hørenedsættelse og trykkende fornemmelser og i meget slemme tilfælde blødninger og svimmelhed.

- Mellemøret fungerer som en ventil, så luften kan godt komme ud fra mellemøret og ud i næsehulen, når trykket går fra højere til lavere, når man letter. Men når man lander og nærmer sig det højere tryk på jorden igen, skal luften tilbage igen.

- Nogle har nemmere ved at udligne trykket, mens andre bliver nødt til at gøre noget mere aktivt og lave valsalvas-manøvren for at udligne trykket, forklarer Mads Klokker.

Mens nogle kan udligne trykket ved at synke eller gabe, mens man skyder kæben frem, bliver andre nødt til at skabe kraftigere overtryk i mund og næsehule ved at holde sig for næsen og forsøge at udånde med lukket mund - altså den såkaldte valsalvas-manøvre.

Næsesprayen kan bruges som hjælp, hvis man har hævede slimhinder, men den bør ikke og kan ikke erstatte trykudligningen, man selv kan lave.

- At bruge næsespray betyder ikke, at man ikke kan undlade at trykudligne aktivt, men det kan blive nemmere, hvis man for eksempel er forkølet, har allergi eller er gravid, understreger Mads Klokker.

- Helt normale mennesker kan nøjes med at lave gabe-bevægelser, hvor man rykker kæben lidt frem, og trykudligne på den måde uden at skulle holde sig for næsen og presse luften ud i ørerne og uden at sutte på bolsjer, bruge en næseballon eller tygge på tyggegummi, tilføjer han.

Man skal ikke bare bruge løs af næsespray. Overskrider man den anbefalede behandlingslængde på maksimalt syv til ti dage, kan slimhinden blive irriteret og hævet.

Derfor skal man være meget påpasselig, når man bruger den, understreger Mads Klokker.

- Skal man flyve kortere ture på op til tre timer, kan man nøjes med at tage to pift af sprayen, inden man letter. Så vil den også virke, til man lander, siger han og fortsætter:

- På længere ture - som til USA og Thailand - skal man også tage to pift, en times tid inden man lander. Luften i kabinen er relativt tør og irriterende, så den kan faktisk give anledning til hævelser og irritationer i luftvejene og i næse-bihulesystemet, så man vil have sværere ved at udligne trykket selv.

/ritzau fokus/