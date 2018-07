Stresset? Derfor er ferie ingen mirakelkur

"Jeg skal bare lige nå hen til ferien, slappe lidt af, og så er jeg god igen".

Lyder det som noget, du har sagt til dig selv eller familien? Så er du ikke alene.

Stressede danskere kan have en tendens til at se ferien som den redningsplanke, man bare skal nå hen til.

Tilbage på job med mindst mulig stress Start på job en onsdag. Så føles første uge ikke så lang.

Læg ikke vigtige møder og krævende opgaver i den første uge.

I ferien har din hjerne restitueret og koblet af fra sine vante arbejdsopgaver. Derfor vil du typisk ikke præstere så godt efter ferien, som du plejer at gøre.

Kortvarig stress er ikke farlig, men længerevarende stress kan medføre en række sygdomme.

Din søvn er den vigtigste sladrehank. Hvis du sover dårligt, afbrudt eller ikke føler dig udhvilet, kan det være tegn på stress. Kilder: Bo Netterstrøm, Videncenter for Arbejdsmiljø. Kilder: Bo Netterstrøm, Videncenter for Arbejdsmiljø.

Men generelt skal vi passe på ikke at have for store forventninger til, hvad sommerferien kan gøre for vores stressniveau, forklarer Bo Netterstrøm, der er speciallæge i arbejdsmedicin og tidligere overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød og på Bispebjerg Hospital.

- Folk er stressede, men tænker: Nu kommer jeg af med min stress i ferien. Men så når de kommer tilbage, er det altså det samme igen. Og så er der ikke længere nogen ferie at se frem til, siger han.

Så hvis jobbet, chefen eller bunkerne på skrivebordet stressede dig før ferien, gør de det også efter ferien, forklarer Bo Netterstrøm.

- Ferien er ikke et mirakelmiddel. Ferien rydder ikke op i hængepartierne, de er der stadigvæk. Så man skal ikke tro, at ferien i sig selv løser nogen problemer, siger han.

Faktisk kan presset og følelsen af stress ramme endnu hårdere efter ferien, forklarer stresslægen.

Det skyldes, at du har slappet af og sat aktivitetsniveauet for hjerne og krop ned.

- Så hvis man kommer tilbage til det samme, der stressede én før, skal det nok stresse én mindst lige så meget igen. Og fordi man har koblet af i ferien, er man ikke oppe i samme gear som før, siger han.

Regeringen nedsætter nationalt stresspanel Sociale medier, perfekthedskultur, højt præstations- og arbejdspres. Nu går regeringen til kamp mod samfundsproblemet stress med et nyt nationalt stresspanel som våben.

Samtidig kan du efter sommeren heller ikke længere se frem til ferien som et sikkert helle.

Og det kan give oplevelsen af, at efteråret og det nye år truer, forklarer Bo Netterstrøm.

Han forklarer, at det typisk vil ramme dem, der også har været stressede i april, maj og juni, men som hidtil har haft sommerferien at se frem til.

Men når de er tilbage på jobbet, er betingelserne præcis de samme, og det kan udløse en følelse af, at fremover er alting op ad bakke, forklarer Bo Netterstrøm.

- Så det rammer bare hårdere, når de kommer tilbage og ser, hvordan efteråret bliver, siger han.

/ritzau fokus/