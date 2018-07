Overlæge advarer: Sjusk med kontaktlinser kan skade synet

Håndterer man ikke sine kontaktlinser korrekt, kan ens syn i yderste tilfælde faktisk blive værre.

Derfor er det meget vigtigt for både syn og helbred at overholde alle anvisningerne på pakken som kontaktlinsebruger, siger overlæge Toke Bek, der er professor i øjensygdomme ved øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

- Det sker heldigvis ikke så tit, men vi har hvert år eksempler på folk, som kommer hjem fra en våd aften i byen, går i seng uden at tage kontaktlinser ud og vågner næste morgen, hvor det er helt galt.

Om kontaktlinser Der er forskel på kontaktlinser. Følg altid anvisningen, der står på pakningen.

Bløde kontaktlinser giver lettere sårdannelser end hårde linser. Risikoen er særlig stor, hvis linserne bruges om natten.

Øjet har godt af "frisk luft" i perioder. Kilde: sundhed.dk. Kilde: sundhed.dk.

- Hvis der sker skader på overfladen af øjet, er vi godt beskyttet, og det kan nemt hele. Men hvis der går hul på overfladen - og det kan der nemt gøre, hvis man har et fremmedlegeme i øjet, som en kontaktlinse er - så kan infektionen gå længere ned i øjet, siger Toke Bek.

Begynder øjet at blive rødt, skal man reagere med det samme.

- Det er meget alvorligt, hvis man får en infektion i hornhinden, for vi har ikke nogen blodkar der. Det vil sige, at det naturlige immunforsvar ikke rigtigt kan komme til at virke, fordi vi ikke kan få hvide blodlegemer og antistoffer frem til stedet.

- Det skal nok hele op, men når det gør det, vil det få konsekvenser for synet. Arret gør, at synet dér bliver uklart, forklarer Toke Bek.

Ifølge Optikerforeningens direktør, Per Michael Larsen, er det største problem med kontaktlinser risikoen for infektion med stafylokokker, der kan forårsage hornhindebetændelse, som også kan danne arvæv på hornhinden.

- Vi ser det heldigvis ikke ret tit, men det sker. Når det sker, er det, fordi folk har sjusket og har gået med et rødt øje længe uden at have gjort noget ved det.

- Det vigtigste er, at man vasker sine hænder, inden man overhovedet rører øjnene. Man skal ikke rende og tage på alle mulige andre ting og sager undervejs. Gør man det, starter man forfra med håndhygiejnen, siger Per Michael Larsen.

Hos optikerkæden Louis Nielsen oplever man flere, der henvender sig med øjenproblemer, som kunne være forebygget.

- Mange ved for eksempel ikke, at de ikke må skylle deres kontaktlinser i postevand. Gør de det, risikerer de infektioner, fordi vandet fra vandhanen kan indeholde bakterier, advarer optisk konsulent og rådgiver Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Følg derfor altid anvisningen på pakningen, understreger Per Michael Larsen fra Optikerforeningen.

- Bruger man makeup, så tag linserne ud, inden du fjerner det, så det ikke lægger sig mellem linsen og øjet, tilføjer han.

/ritzau fokus/