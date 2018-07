Ny rapport: Sådan kan du tabe dig og holde vægten

Hvis du er svært overvægtig og vil tabe dig, kan du gøre det ved at ændre din adfærd, ændre din kost og være mere fysisk aktiv. Men det kræver, at du ændrer din livsstil over længere tid.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport, som Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har lavet for Sundhedsstyrelsen.



Der er dog et men.

For det er ikke til at sige, om vægttaber holder på lang sigt, f.eks. i tre, fire, fem eller ti år. Der mangler forskningsresultater om langtidsvirkningen af behandlingerne, lyder det i rapporten.

Jagen på gode metoder

51 pct. af alle voksne danskere er overvægtige, heraf er 17 pct. svært overvægtige. For børn i skolealderen er hver femte overvægtig eller svær overvægtig.

Der er et stort behov for yderligere forskning, særligt omkring langtidseffekten af vægttabsbehandlinger blandt børn og unge. Thomas Meinert Larsen, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

I jagten på de bedste metoder til behandling af svær overvægt har forskerne på Københavns Universitet opsamlet al tilgængelig viden om danske og internationale behandlingsmetoder over for svær overvægt – over for såvel børn, unge som voksne.

Sundhedsstyrelsen skal bruge rapporten fra Københavns Universitet til sammen med en gruppe af eksperter at lave anbefalinger om, hvilke elementer der bør indgå i kommunale tilbud om vægttabsprogrammer for børn, unge og voksne. Anbefalingerne forventes at være klar først i det nye år.

Mangler viden om langtidseffekten

»Rapporten viser, at det er muligt at introducere klinisk relevante vægttab blandt både børn og unge, voksne og ældre ved konventionel behandling med kost, motion og adfærdsændringer,« siger Thomas Meinert Larsen, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og manden, der har stået i spidsen for udarbejdelsen af rapporten.

Gennemgangen af litteraturen viser, at længerevarende behandlinger med høj intensitet - altså behandlingernes varighed og antal - giver den største effekt. Hos børn ses en effekt i form af vægttab og forbedret livskvalitet, mens effekten hos voksne er mindsket risiko for at udvikle type 2-diabetes og død.

Ud over kost, fysisk aktivitet og ændret adfærd som f.eks. at sætte sig et mål, er det desuden hensigtsmæssigt at inddrage forældrene, hvis børn og unge skal tabe sig, fremgår det af rapporten.

Når Sundhedsstyrelsen næste år vil anbefale, hvilke elementer der bør indgå i et behandlingsprogram, vil man ikke pege på bestemte behandlingsmetoder.

»Vi peger ikke på en bestemt metode, fordi der ikke er en bestemt metode, der passer til alle. Og rapporten bekræfter dette, at der ikke er en specifik metode, der er bedre end andre. Det vigtige er, at indsatsen er længerevarende og omfatter omlægning af både mad- og motionsvaner og hjælp til, hvordan man ændrer sine vaner. Og for børn og unge at forældrene er med,« siger chefkonsulent Tatjana Hejgaard, Sundhedsstyrelsen.

Forskerne har været hæmmet af, at den forskning, der findes om effekterne af forskellige behandlingsprogrammer, er mangelfuld. Der er behov for mere forskning på området, mener Thomas Meinert Larsen.



»Der er et stort behov for yderligere forskning, særligt omkring langtidseffekten af vægttabsbehandlinger blandt børn og unge. Det er vigtigt for os at vide, om de positive effekter kan fastholdes også efter 2 år og videre frem,« siger lektoren.

Dermed bekræfter rapporten, hvad forskere tidligere i denne uge i Jyllands-Posten har beskrevet, nemlig at der mangler valide forskningsresultater af langtidseffekten af behandlingsmetoder til overvægtige børn og unge.