Drop detox med aktivt kul

Kapsler eller pulver med aktivt kul promoveres som et godt middel til blandt andet at give kroppen en detox - altså at udrense kroppen. Det skulle også virke mod oppustethed og luft i tarmen, give mere energi og virke slankende.

På engelske kaffebarer kan man sågar købe shots med aktivt kul i, og hollywoodstjernen Gwyneth Paltrow har anbefalet at putte det i juicer til udrensning.

Men ifølge en dansk læge og en klinisk diætist fra Storbritannien er der flere grunde til ikke at spise aktivt kul som kosttilskud.

Om aktivt kul Aktivt kul er velegnet til absorption af urenheder fra væsker og luftarter.

Aktivt kul fremstilles ved delvis oxidation af trækul og andre kulstofholdige materialer med ilt og vanddamp. Kilde: Den Store Danske Kilde: Den Store Danske

Den britiske kliniske diætist Sophie Medlin skriver i en artikel til det uafhængige og vidensbaserede netmedie The Conversation, at det er nemt nok at forstå påstanden om, at aktivt kul har en udrensende effekt, da aktivt kul bliver brugt til at fjerne giftstoffer i kroppen ved eksempelvis overmedicinering eller forgiftning.

Aktivt kul binder giftstoffet til sig i mave-tarm-kanalen og forhindrer, at det bliver overført til blodbanen. Siden bliver det udskilt med afføringen.

Men at tage det i håbet om at få en sundere og udrenset krop bør man ifølge diætisten afholde sig fra, selv om det måske umiddelbart kan virke harmløst at gøre det.

For aktivt kul binder ikke kun skadelige stoffer til sig, siger den danske læge.

- Hvis man tager meget af det, så kan man binde de vitaminer, som man ellers gerne skulle have haft, siger læge Niels Ebbehøj fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, der også er læge hos Giftlinjen.

- Der er ikke nogen dokumentation for, at aktivt kul skulle have nogen gavnlig effekt andet end ved forgiftninger, siger han.

- Og der er jo altid en risiko ved at binde de vitaminer og sporstoffer, som man ellers kunne have brug for, slår han fast.

Diætist Sophie Medlin peger i sin artikel også på, at aktivt kul kan binde visse lægemidler til sig, som man så ikke får effekten af. Det er blandt andet antidepressive og antiinflammatoriske lægemidler.

Bruger man aktivt kul som reparationsmiddel mod tømmermænd, som det også anbefales til, så er man for sent ude, lyder det fra Sophie Medlin.

- Hvis du bruger det til detox af gårsdagens alkohol og kebab, så virker det slet ikke, fordi giftstofferne allerede er blevet absorberet i blodbanen, skriver hun.

Dertil kommer, at aktivt kul sløver tarmen og er kendt for at give kvalme og forstoppelse.

