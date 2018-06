Cigaretter gemmes væk i Netto, Føtex, Bilka og Rema 1000

1. august begynder Salling Group at gemme cigaretterne i sine kæder Netto, Føtex og Bilka. Butikkerne skjuler cigaretterne, så unge ikke fristes. Næste generation skal være røgfri, er målet.

Alle Salling Groups godt 600 butikker skal fra 1. oktober i år have gemt cigaretterne af vejen.

- Som landets største detailhandelsvirksomhed har vi et ansvar for at gå forrest, siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group:

- Vi kan gøre en reel forskel for de næste generationer ved at sætte fokus på rygning og gøre det mindre attraktivt at begynde at ryge.

Flere 13-17-årige er begyndt at ryge de fem seneste år. Det viser Sundhedsstyrelsens tal.

Strategien rulles ud fra 1. august, når tobakken gemmes bort af Føtex i Storkøbenhavn, Bilka i København, Randers og Aalborg, Salling Stormagasin i Aarhus og Aalborg og Netto i Aarhus og Odense.

Kræftens Bekæmpelse støtter initiativet.

Knap 17 procent af danskerne ryger, viser Sundhedsstyrelsens tal.

Også Rema 1000 skjuler i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse cigaretter i sine 314 butikker, siger Anders Rene Jensen, som er kædens indkøbsdirektør. I Rema 1000 bliver cigaretterne skjult fra årsskiftet.

Cigaretterne placeres ved kassebåndet, så kunderne skal spørge efter dem. Initiativet skal stoppe unge fra at begynde at ryge. 40 unge begynder hver dag, viser tal fra Institut for Folkesundhed.

– Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Detailhandlen skal have stor ros for at tage et ambitiøst og aktivt medansvar for at være med til at sikre, at det bliver sværere for børn og unge at begynde at ryge, siger administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.