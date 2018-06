Overdødelighed og et højt antal indlæggelser: Det har været en »meget usædvanlig« influenzasæson

Den netop overståede influenzasæson har kostet mange liv og ført til det højeste antal indlæggelser i årevis.

Det kan Statens Serum Institut (SSI) onsdag fortælle. Ifølge instituttet har sæsonen været »meget usædvanlig« med langstrakt og meget høj influenzaaktivitet. Det har givet et højt antal diagnoser og indlæggelser og en markant overdødelighed blandt den voksne og ældre befolkningsggruppe.

Det usædvanlige er, at influenza B har været den dominerende virus i denne sæson. Influenza B lægger sig sædvanligvis i halen af influenza A i slutningen af sæsonen og fører normalt ikke til indlæggelser og dødsfald blandt ældre, forklarer overlæge Tyra Grove Krause på SSI's hjemmeside. Som regel rammer den nemlig skolebørn og unge mennesker.

Færre ældre bliver vaccineret mod influenza

Samtidig har influenzavaccinen vist sig mindre effektiv, end man havde forventet, fordi den virus, der var i omøb, ikke stemte overens med det influenza B-virus, der var i vaccinen, lyder det.

I alt 56.113 patienter blev undersøgt i løbet af sæsonen, og af dem blev 16.093 testet positive for influenza. Heraf havde 21 pct. influenza B, mens 8 pct. blev testet positive for influenza A.

Antallet af indlagte patienter med laboratoriebekræftet influenza - i alt 7.667 personer - var det højeste, man har målt siden 2010/2011-sæsonen. Det samme gælder dødstallet, som ligeledes ikke har været så højt siden 2010/2011.

SSI estimerer, at i alt 1.644 mistede livet i influenzasæsonen. Overdødeligheden var mest udtalt blandt patienterne på 65 år og opefter.

Hovedparten - i alt 95 pct. - af de, der blev indlagt med influenza, faldt ind under risikogrupperne. Det omfatter bl.a. personer, der har en kronisk sygdom eller er over 65 år. Ifølge SSI var 63 pct. af disse personer ikke blevet vaccineret.

»Selvom influenzavaccinen i denne sæson havde en lavere effekt end ventet, er vaccination stadig det bedste våben, vi har mod influenza. Selv ved lav effekt forebygges sygdom, indlæggelser og dødsfald i befolkningen. Influenza har derudover ofte et mildere forløb, hvis man skulle blive syg, selvom man er vaccineret,« siger Tyra Grove Krause ifølge SSI.dk.

Danmark er stadig et godt stykke fra WHO-målet om, at 75 pct. af landets borgere over 65 år skal være vaccineret. Tilslutningen er imidlertid øget og lyder i øjeblikket på 50 pct.