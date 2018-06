Hold gang i potensen hele livet

En sund potens kan man ikke tage for givet. Den er nemlig meget afhængig af, hvordan manden lever sit liv. Men det betyder jo, at man selv kan gøre meget for at forbedre sin ydeevne på det punkt, fortæller læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen.

- Punkt et, når man skal passe på potensen, er, at man skal kvitte cigaretterne, fordi det giver åreforkalkning, siger Jesper Bay-Hansen, som netop har udgivet bogen "Hvad alle bør vide om mænd - pik, potens og parforhold" sammen med sexolog Ann-Marlene Henning.

Og så skal man kigge ned på sin mave. For er den stor og rund, så har man et potentielt sundhedsproblem.

- Det er mere usundt at have æble- end pæreform, fordi det er forbundet med en større risiko for åreforkalkning og dermed dårligere blodtilløb til blandt andet svulmelegemerne, og det kan resultere i en dårligere rejsningskvalitet, siger Jesper Bay-Hansen.

Mål potens-sundheden på maven Mål din livvidde, da fedme og overvægt kan føre til rejsningsbesvær.

Tag et målebånd, og mål din talje efter et stille åndedrag.

Din talje er midt mellem den øverste hoftekant og det nederste ribben.

Mindre end 94 centimeter er normal livvidde for mænd, 94-101 centimeter er øget livvidde, og 102 centimeter og derover er meget øget livvidde - også kaldet bugfedme.

Husk, en potenspille kan ikke fuldt ud kompensere for en usund livsførelse. Kilder: Jesper Bay-Hansen, Ann-Marlene Henning.

Hans råd til mænd er derfor: Mål din livvidde. Er din livvidde 94 centimeter eller derover, så har du øget risiko for forhøjet blodtryk, åreforkalkning og sukkersyge, hvilket også er tilstande og sygdomme, som ofte fører til rejsningsbesvær.

Har manden fået rejsningsbesvær grundet fysisk inaktivitet, fedme, forhøjet blodtryk med mere, viser ny forskning af fysioterapeut Helle Nygaard Gerbild, at 40 minutters superviseret konditionstræning af moderat til høj intensitet fire gang om ugen i et halvt år forbedrer rejsningsevnen.

Og her tæller al motion med. Så med den viden i baghånden er det bare med at komme op af sofaen, siger direktør ved Gotvedinstituttet Søren Ekman.

- Gå en rask tur, cykl til arbejde, tag trappen, og dyrk noget motion. Og så skal mænd lære bækkenbundstræning, så de kan holde på trykket, siger han.

- Man skal sørge for at træne sin bækkenbund fem minutter dagligt, det er faktisk nok, for man kan også komme til at overtræne, siger Søren Ekman, der afholder kurser om mandens bækkenbund.

- Man skal først og fremmest finde ud af, om reflekserne virker, og det kan man teste ved at mærke, om bækkenbunden spænder op, når man hoster eller nyser. Det føles lidt som at holde på en prut, siger Søren Ekman.

Ud over motion og træning af bækkenbunden er der andre dele af ens livsførelse, der kan påvirke potensen negativt - nemlig alkohol, søvnforstyrrelser og stress.

- Vær opmærksom på forbruget af alkohol og indtaget af koffeinholdige drikke, og hav et godt sovemiljø, hvor der er udluftet og ikke noget elektronik, anbefaler Jesper Bay-Hansen.

