Styrk din hukommelse til hverdagen

Det kan være svært at huske de daglige gøremål i en hektisk tilværelse, hvor arbejdet skal passes, børnene skal hentes, og familien skal plejes. Men der er hjælp at hente, hvis man gerne vil ruste sin hukommelse til hverdagens utallige opgaver.

- Det, man husker, er ofte kendetegnet ved, at det enten er overraskende, relevant eller forbundet med følelser, fortæller professor Troels Wesenberg Kjær, som er hjerneforsker ved Neurofysiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus.

- Så det handler om at gøre det, man skal huske, vigtigt for sig selv og eksempelvis tænke, at hvis man glemmer at købe hovedingrediensen til aftensmaden, når man står i supermarkedet, så får man formentlig problemer derhjemme, siger Troels Wesenberg Kjær.

Han foreslår helt konkret, at man i forbindelse med netop turen i supermarkedet træner sin korttidshukommelse ved at nedfælde en indkøbsliste, som man læser og efterfølgende gemmer væk, før varerne ryger i indkøbskurven.

- Lige inden man går ud af supermarkedet, tjekker man så, om man har købt det, man skulle. Fordelen ved denne metode er, at man tvinger hjernen til at huske tingene, og så bliver de automatisk mere relevante, forklarer Troels Wesenberg Kjær.

Træn din hukommelse i hverdagen Aktiver dine sanser, hver gang du går ind i et nyt rum ved at registrere, hvordan rummet ser ud eller dufter. Det gør dine tanker mere nærværende.

Giv hjernen små opgaver ved eksempelvis at læse indkøbssedlen og efterfølgende gemme den væk, mens du handler i supermarkedet. Det tvinger hjernen til at være mere opmærksom.

Gentag øvelserne hver dag. En stærk korttidshukommelse kræver træning. Kilder: Troels Wesenberg Kjær, Mathias Obdrup.

På den måde vil man med tiden ikke have brug for en indkøbsliste at støtte sig til.

For Mathias Obdrup, som er journalist og underviser i husketeknikker, hænger en stærk korttidshukommelse først og fremmest sammen med at kunne hæve sig over det tankemylder, dagligdagen ofte byder på.

- Når man pludselig ikke kan huske, hvornår familiens yngste skal hentes i børnehaven, skyldes det, at man tænker på alle mulige andre ting samtidig. Så det handler om at være så meget i nuet som overhovedet muligt, siger Mathias Obdrup.

Han medgiver, det kan være lettere sagt end gjort, når to do-listen har vokset sig lang, men der findes simple øvelser, man kan gøre brug af.

- En god idé er at forsøge at aktivere sine sanser, hver gang man går ind i et nyt rum. Man kan prøve at snuse ind og virkelig registrere, hvordan rummet dufter, så man får brugt sine følelser så meget som muligt, foreslår Mathias Obdrup.

- Dermed undgår man at køre ud ad de her lange tankerækker, samtidig med at man skal lave noget andet.

Og så skal man forberede sig på, at øvelserne kræver gentagelse.

- Det er svært at måle, hvornår en hukommelse er rigtig god, men hvis man gør de her små husketeknikker til en del af dagligdagen, så vil man hurtigt mærke en forskel, fastslår Mathias Obdrup.

