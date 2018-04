Ny opgørelse: Flere vælger at få vaccineret deres børn

Et stigende antal forældre lader deres børn vaccinere som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Børnevaccinationsprogrammet Et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ni infektionssygdomme.

Piger kan desuden vaccineres mod livmoderhalskræft.

Følger et barn det danske vaccinationsprogram, er det ifølge SSI godt beskyttet mod disse ni (10 for piger) sygdomme: difteri, stivkrampe, kighoste, polio (børnelammelse, red.), hib-infektion, pneumokoksygdom, mæslinger, fåresyge, røde hunde og livmoderhalskræft (sidstnævnte for piger). Kilde: Statens Serum Institut

Således steg tilslutningen til alle vaccinationstyper i programmet sidste år.

»Vi er utrolig glade for, at tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet fortsætter med at stige. Vi så en stigning fra 2015 til 2016, og denne stigning fortsætter i 2017,« lyder det fra Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Særligt opmuntrende er det, at tilslutningen til vaccination imod livmoderhalskræft er steget med i alt 12 procentpoint på kun ét år.«

Ifølge styrelsen skyldes stigningen i antallet af vaccinationer mod livmoderhalskræft formentlig en større informationsindsats.

Derudover har forældre modtaget særlige påmindelsesbreve, hvis deres børn endnu ikke har fået en eller flere af børnevaccinerne.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at det er nødvendigt med en høj tilslutning til vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet for at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen.

»Med en tilstrækkelig høj tilslutning beskyttes ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også immunsvækkede børn, der ikke kan tåle at blive vaccineret, imod smitte. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for små til at blive vaccineret,« skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Af årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet i 2017 har man kigget nærmere på, hvilke kommune og regioner som har haft særligt held til at hæve tilslutningen til børnevaccinerne.

19 ud af landets 98 kommuner har alle en tilslutning, som ligger markant over landsgennemsnittet for en eller flere af vaccinationerne. De kommuner har i rapporten delt ud af deres erfaringer.

»Kommunerne fortæller næsten enstemmigt, at sundhedsplejerskerne er særligt vigtige for samarbejdet med nybagte forældre blandt andet om vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Forældre har stor tillid til sundhedsplejersken, og hvis hun eller han anbefaler, at man lader sit barn vaccinere, er der stor sandsynlighed for, at forældre får bestilt tid hos lægen og lader sit barn vaccinere,« forklarer Bolette Søborg.