Nu kan man teste for alle virusser i verden på én gang

En lille aflang glasplade, som umiddelbart ikke syner af meget, er det seneste påfund fra Statens Serum Institut (SSI).

Seniorforsker Maiken Worsøe Rosenstierne og overlæge Anders Fomsgaard fra instituttet har brugt de seneste otte år på at udvikle en særlig teknik, som glaspladen er et resultat af.

De mange "fangearme" sidder på et lille område på 1 x 1 cm på glaspladen. Foto: Statens Serum Institut

På pladen sidder der 180.000 "dna-fangearme", som er skjult for det blotte øje, men som er i stand til at "fange" alle kendte typer virus i verden fra mennesker såvel som dyr og insekter.

Det oplyser SSI fredag.

Det er Maiken Worsøe Rosenstierne, som personligt har designet hver eneste af de tusindvis af "fangearme", der alle består af dele af de forskellige virussers dna.

»Det er meget vigtigt for overvågningen og forebyggelsen, at man hurtigt kan finde ud af, hvilken virus, en person eller et dyr lider af,« forklarer seniorforskeren til SSI's hjemmeside og fortsætter:

»Men mange virusser har de samme eller slet ingen symptomer, hvilket gør dem svære at genkende fra andre sygdomme. Man kan også have mere end én virus, og det kan være svært at gætte. Her kan testen være en stor hjælp. Det gælder ikke mindst i mere komplicerede sager.«

Den nye teknik er kendt under navnet "micro-array" og tilbydes allerede til de danske hospitaler.

I fremtiden vil man også prøve teknikken af i et EU-projekt, hvor de danske forskere skal samarbejde med forskere fra Storbritannien, Spanien og Polen.

Målet er at finde ud af, om "micro-array"-teknikken også kan bruges i overvågning af dyr.

»Hvis en solsort for eksempel falder død om i Frankrig, så sender de en prøve til os, for at finde ud af, hvorfor den døde. Vi kan så give dem et svar efter bare halvanden dag, så de hurtigt ved, om det drejer sig om en fugleinfluenza, som kan smitte mennesker, eller en virus, der ikke er farlig for mennesker,« udtaler Maiken Worsøe Rosenstierne til hjemmesiden.

Også Italien, Tjekkiet, Ungarn og Frankrig vil deltage i det tværnationale EU-projekt.

Disse lande vil dog ikke selv foretage analyserne som de fire resterende lande, men i stedet sende prøverne videre til SSI.