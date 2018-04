Pollenallergikere skal forberede sig på forårets birkeplage

I den kommende tid må danskere, der er allergiske overfor birkepollen, forberede sig på, at næsen kan løbe, og øjnene kan klø.

For der er birkepollen i luften, og det er blevet opfanget af Astma-Allergi Danmarks pollenfælder. De har målt pollental for birk til at være 138 i København og 162 i Viborg.

Det oplyser Astma-Allergi Danmark.

Fortsætter forårsvarmen, kan vi forvente høje niveauer af birkepollen, vurderer biolog og leder af pollentællingerne, Karen Rasmussen.

- Nu er sæsonen for birkepollen skudt i gang, og vi har allerede fået rigtig høje pollental blandt andet på grund af det næsten sommeragtige vejr, vi har lige nu med høj sol og lidt vind.

- Det er noget, der får pollentallene til at stige lynhurtigt i takt med, at træerne springer ud, siger hun.

Høje pollental kan også hjælpes på vej af en sydlig vindretning, der spreder udenlandske birkepollen over Danmark, påpeger Rasmussen.

Når pollentallet for birk er over 100, vurderes det som højt. Det er fordi, at alle med allergi over for birkepollen får symptomer, når tallet er over 100.

Men næsten hvert år måler Astma-Allergi Danmark pollental over 1000 for birk i København.

På trods af det kolde vejr i februar og marts, sætter birkepollensæsonen ind til normal tid.

Birketræerne har en forholdsvis kort sæson på tre til fire uger, som typisk topper med meget høje pollental omkring starten af maj.

- Men der findes forskellige fifs for at undgå pollen, lyder det fra Karen Rasmussen.

Hun anbefaler blandt andet, at allergikere bruger solbriller eller cykelbriller, når de cykler for at barrikadere sig mod pollen.

Derudover kan det også hjælpe at skylle hår og ansigt inden sengetid, og udelukkende lufte ud tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor der er mindst pollen i luften.