Et stigende antal børn får stillet diagnosen: Sådan skal du reagere, hvis dit barn viser tegn på angst

De gør ikke meget væsen af sig. Holder sig måske mest for sig selv, og ser ofte ud som om de dagdrømmer. Men indeni farer følelserne og tankerne rundt, og bekymringerne kan føre til søvnbesvær, ondt i maven eller kvalme.

Antallet af børn, der får stillet en psykiatrisk diagnose, er fordoblet på bare syv år, viser en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL).

En af de diagnoser, der i stigende grad stilles blandt de 0-15-årige, er angst. En lidelse der kan give både fysiske og psykiske symptomer og som kan blive lammende og forplante sig helt ind i voksenlivet.

Men hvordan finder man ud af, om ens barn lider af angst? Og hvordan skal man forholde sig til det som forælder?

Børnepsykolog Margrethe Brun Hansen forklarer, at man først og fremmest skal være opmærksom på tegn, der kan indikere, at barnet er angst.

Andel af børn med psykiatrisk diagnose er fordoblet på få år

Det kan være angst relateret til alt lige fra mørke, krig til vand og dyr, skilsmisse og dødsfald.

»Alle børn bliver bange, men har man mistanke om, at ens barn er ved at udvikle sygelig angst, er der en række symptomer man kan holde øje med,« forklarer hun og tilføjer:

»Et af de tydeligste tegn er, at barnet begynder at ændre adfærd og/eller personlighed. Ting det har magtet før, magter det nu ikke mere.«

Det kan være tid til at reagere, hvis dit barn:

Har svært ved at klare sig i skolen eller har meget fravær.

Reagerer på høje lyde eller mange mennesker.

Er meget stille, bruger meget tid på sit værelse og undgår at tale med nye mennesker.

Har koncentrationsproblemer og ofte er "flakkende".

Har søvnproblemer og svært ved at finde ro.

Har fysiske symptomer som f.eks. hovedpine, hjertebanken eller feber.

Ofte tænker lang tid frem i tiden for at være på forkant med begivenheder.

Børn er ikke i stand til at trøste sig selv, fordi deres kognitive funktioner ikke er færdigudviklede, forklarer Margrethe Brun Hansen. Derfor er det afgørende, at de får hjælp af en voksen.

Hun giver her seks råd til, hvordan man som forælder bedst reagerer, hvis man har mistanke om, at ens barn er ved at udvikle angst.

Anderkend barnets følelser og tag dem alvorligt

Det allervigste er, at du anerkender de følelser, dit barn har. Fortæl dit barn, at du godt kan forstå, at han/hun bliver bange, og at du nok skal hjælpe. Det er vigtigt, at du tager dit barns oplevelser alvorligt, og det nytter derfor ikke noget at sige at der ikke er noget at være bange for, eller at barnet skal stoppe med at pive.

Tal med barnet

Børn er ofte gode til at sætte ord på, hvad det er, der gør dem bange. Tag dig tid til at tale med dit barn om, hvad han/hun oplever og tænker på. Fortæl dit barn, at du nok skal hjælpe og prøv at tale de scenarier igennem, der bekymrer barnet.

Se indad

Det påvirker børn rigtig meget, hvis deres forældre er kede af det eller stressede, så spørg derfor dig selv, om din egen mentale tilstand eventuelt påvirker dit barn, eller om der er problemer inden for hjemmets fire vægge, som barnet kan mærke. Det kan være alt lige fra en forestående skilsmisse og stressede forældre til mange skænderier eller problemer i søskendeflokken.

Tal med skolen eller institutionen

Tag kontakt til dit barns pædagoger eller klasselærer og spørg, hvordan de oplever ham/hende i hverdagen. Det kan være en god idé at gøre dem opmærksomme på dine bekymringer og bede dem holde lidt ekstra øje med barnet. De vil også kunne fortælle om eventuelle konflikter med andre børn, der måske kan være årsagen til dit barns mistrivsel.

Lav en konkret handleplan

Når du i samarbejde med dit barn har fundet ud af, hvilke situationer der gør ham/hende angst, så handler det om at tilrettelægge en plan for, hvordan i sammen overkommer det. Hvis dit barn f.eks. er bange for at være alene, skal i forsøge at lave en plan for, hvordan du kan hjælpe med at overkomme lige præcis det problem. Det kan være en god idé at få hjælp af en psykolog, der kan give nogle helt konkrete redskaber.

Brug mere tid med barnet

Hvis dit barn oplever at stå alene med sine problemer, forstærkes angsten. Jo mere tid du bruger sammen med dit barn, jo større mulighed har du for at hjælpe, når der opstår angstfyldte situationer. Meget angst i småbørnsalderen kan afhjælpes ved, at du som forælder sørger for at bruge mere tid på at arbejde med dit barns følelsesliv og ikke kun med den materielle indlæring, såsom læse- og skrivetræning.

Margrethe Brun Hansen forklarer, at rigtig meget angst hos børn bliver grundlagt i de tidlige år, inden barnet kommer i skolealderen. Ved at være ekstra opmærksom og bruge ekstra meget tid med dit barn i de år, kan du mindske risikoen for, at dit barn udvikler angst senere i livet.