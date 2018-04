Mere end en halv million danskere lider af folkesygdom - halvdelen uden at vide det

I omegnen af 550.000 danskere over 50 år er i risikozonen for at få lette knoglebrud i dagligdagen, da de lider af knogleskørhed også kaldet osteoporose.

Knogleskørhed Cirka 550.000 danskere over 50 år lider ifølge WHO’s definition af knogleskørhed.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det højst halvdelen af de ramte, der ved det.

Osteoporoseforeningen vurderer således at helt op mod 400.000 danskere går i uvidenhed.

40 pct. af alle kvinder og ca. 18 pct. af alle mænd rammes før eller siden af knogleskørhed.

Hver tredje mand og hver fjerde kvinde dør inden for det første år efter et hoftebrud.

Hos Sundhedsstyrelsen vurderer man, at det kun er halvdelen af dem, som faktisk er klar over, at de lider af sygdommen.

»Tallene er ikke rare. Mørketallet består af danskere, der nok har hørt om knogleskørhed, men ikke har fået det undersøgt, og af danskere, der ikke ved noget om sygdommen. Der er desværre stor uvidenhed,« udtaler Ulla Knappe, formand for Osteoporoseforeningen via en pressemeddelelse.

Foreningen vurderer, at helt op mod 400.000 danskere ikke ved, at de lider af knogleskørhed, og kalder samtidig sygdommen for »en af vor tids største og mest skjulte folkesygdomme«.

Derfor har Osteoporoseforeningen sammen med Netdoktor iværksat en oplysningskampagne, som skal gøre folk opmærksomme på sygdommen, der giver afkalkede og porøse knogler, som let brækker.

»Knogleskørhed er stærkt underdiagnosticeret selv efter knoglebrud. Hr. og fru Jensen opfatter generelt frakturer som uheld og ikke som resultat af underliggende sygdom. Mange ortopædkirurger ser det heller ikke som deres sag at tage sig af undersøgelse for osteoporose og forebyggelse af det næste knoglebrud,« lyder det fra professor og dr.med. Bente Langdahl, der er overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og som gennem mange år har forsket i netop knogleskørhed.

Udover at gøre folk opmærksomme på sygdommen er forhåbningen også, at danskerne bliver klar over, hvordan man kan forebygge knogleskørhed allerede fra barnsben.

»Knogleskørhed er en livsstilssygdom. Du kan forebygge den. Men det kræver oplysning. Derfor går vi nu selv ud med en kampagne, så vi finder flere patienter, inden de får deres første – eller næste – brud,« lyder det fra Ulla Knappe.

Sådan kan du selv forebygge knogleskørhed:

1. Dyrk motion

Fysisk aktivitet livet igennem nedsætter risikoen for osteoporose, da knoglerne stimuleres. Samtidig styrkes muskler og led, hvorved risikoen for fald mindskes. Alle former for daglig motion kan begrænse aldersbetinget knogletab, dog er vægtbærende motion bedst.

2. Spis varieret

Det er vigtigt at indtage en alsidig kost, og til forebyggelse af osteoporose er det især vigtigt at få tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin. Til en voksen person anbefales 800 milligram kalcium om dagen. Dæk f.eks. dit behov for kalcium med en halv liter skummetmælk og et par skiver mager ost dagligt.

3. Undgå rygning

Hvert sjette hoftebrud kan forklares med rygning. Det skyldes, at rygere er slankere, kommer tidligere i overgangsalderen og har et lavere niveau af det kvindelige hormon østrogen end ikke-rygere – alt sammen risikofaktorer for udvikling af knogleskørhed.

4. Begræns alkoholforbruget

Et større alkoholforbrug end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 14 genstande om ugen for mænd og 7 for kvinder er forbundet med en øget risiko for osteoporose.

5. Undgå store mængder kaffe

Kaffe virker vanddrivende og bevirker et forøget tab af kalcium fra nyrerne. Nogle undersøgelser har derfor vist, at personer, der drikker mere end seks kopper kaffe dagligt, har en større risiko for osteoporose. Drikker du kaffe, er det en god idé, at komme mælk i, da mælk styrker knoglerne.