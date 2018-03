Har du dårlig hørelse? Så bør du måske kvitte cigaretterne

Det er velkendt, at rygning kan have visse indvirkninger på kroppen og bl.a. have skadelige konsekvenser for hjerte, lunger og smagsløg.

Nu har en række japanske forskere fundet frem til endnu en skadevirkning, skriver DR.

Således har et studie blandt 50.000 personer vist, at rygere har en forhøjet risiko for at få nedsat hørelse. Og jo flere cigaretter, der bliver røget, jo dårligere bliver hørelsen ifølge studiet.

»Det er en god undersøgelse, der ved at følge personerne i op til otte år med helbredsundersøgelser og høremålinger påviser, at rygere udvikler større høretab, og at høretabet bliver større, jo mere man ryger,« forklarer Michael Gaihede, der er overlæge ved Ørenæse-hals-afdelingen på Aalborg Universitetshospital, til P1 Morgen.

At rygning kan have indvirkning på hørelsen skyldes ifølge studiet, at røgen fra cigaretterne giver åreforkalkning, som også kan gå ud over ørene.

De celler, der opfanger lyd i det indre øre, kan nemt gå hen og dø, hvis blodforsyningen nedsættes, da de er særligt følsomme.

Det japanske studie, der er blevet publiceret i det akademiske tidsskrift ”Nicotine & Tobacco Research”, konkluderer, at rygere har 60 pct. større risiko for at udvikle højfrekvent hørenedsættelse end ikke-rygere.

Har man først fået nedsat hørelse, kan det ikke genskabes. Ej heller hvis man kvitter cigaretterne.

De celler, der opfanger lyd i det indre øer, kan nemlig ikke gendannes, hvis først de er væk.

Dog kan man formentlig sikre sig, at hørelsen ikke bliver yderligere forringet ved at lægge cigaretterne på hylden.

Forskerne bag studiet påpeger, at der skal mere forskning til, før man endeligt kan påvise en sammenhæng mellem rygning og høretab.