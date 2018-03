Mødre får nej til ønske-kejsersnit på flere fødestuer

På fødestuerne i Region Syddanmark har gravide ikke valgfrihed, når det kommer til at beslutte, hvordan barnet skal komme til verden.

Her får mødrene nemlig som udgangspunkt et nej, hvis de ønsker et planlagt kejsersnit uden at have en medicinsk begrundelse, skriver DR.

Metoden, der hedder Aabenraa-modellen, kommer fra sygehuset i samme by og er ifølge mediet blevet udbredt til alle regionens fødestuer. Den indebærer, at kommende forældre, der ønsker sig et planlagt kejsersnit, i stedet får en række samtaler med personalet.

To kvinder kæmper for retten til planlagt kejsersnit: Juridisk set kan kvinden stadig ikke bestemme over egen krop

»Førhen sagde vi, ja du kan godt få et kejsersnit, men der er også et alternativ. Men alle sagde, jeg vil ikke høre alternativet, jeg vil bare gerne have kejsersnit. Nu siger vi til dem, du får ikke et kejsersnit, så hvad gør vi så,« siger specialeansvarlig i obstetrik ved Sydvestjysk Sygehus' afdeling i Esbjerg, Jane Maria Lyngsø, til DR.

Formålet er at gøre mødrene trygge ved at føde vaginalt. Et af argumenterne er, at man kan undgå mulige komplikationer ved kejsersnit - heriblandt med barnets vejrtrækning.

Komplikationerne er imidlertid et omdiskuteret emne. Fortalere for muligheden for planlagt kejsersnit har bl.a. kritiseret, at studier på området tidligere har blandet erfaringer fra de akutte og planlagte kejsersnit sammen. I en rapport lavet for Sundhedsstyrelsen fra 2005, blev problemet bl.a. beskrevet således:

Selvstændig og mor: Kvinder misinformeres om risici ved kejsersnit

»Hvad angår teknologien, så er den internationale litteratur vedr. risici for moderen og barnet karakteriseret ved at være heterogen, med lav evidensgrad og at have grundlæggende metodeproblemer. Hvad angår moderen, så findes der ingen studier som sammenligner komplikationer blandt raske gravide, som får foretaget kejsersnit udelukkende på moders ønske med gravide som planlægger at føde vaginalt.«

Et argument fra modstanderne af ønske-kejstersnit er imidlertid, at man som udgangspunkt bør vælge den naturlige fødsel over et større angreb.

Ifølge DR skal Aabenraa-metoden også bredes ud til fødeafdelinger andre steder i landet. Eksempelvis har Region Midtjylland udtrykt interesse.