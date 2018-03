Dansk stormagasin har kvittet salg af tobak

Hos supermarkedet Magasin Mad & Vin har man valgt at fjerne tobak fra butikshylderne.

Ændringen vil efter planen træde i kraft fra torsdag middag.

Dermed bliver supermarkedet, der ligger i kælderetagen af stormagasinets afdeling på Kongens Nytorv, angiveligt det første supermarked i Nordeuropa, som kvitter tobakken.

»Hos Magasin ønsker vi både at understøtte samfundstendensen om en sundere livsstil og at få en endnu skarpere sundhedsprofil selv,« forklarer marketingdirektør Lise B. Thomsen.

Midtjyderne overtager førstepladsen fra københavnerne som de mindst rygende

Et andet formål med at stoppe salget af tobak er ifølge supermarkedet, at man ønsker at fjerne et »sundhedsskadeligt produkt« fra hylderne og dermed gøre det sværere for særligt unge at få fat i eksempelvis cigaretter.

I Sundhedsstyrelsens seneste kortlægning af danskernes sundhed fremgår det, at flere unge i de senere år er begyndt at ryge, således at cirka 106.000 unge i dag ryger.

Nøglen til at få endnu flere til at kvitte smøgerne er ganske enkel, men politikerne tøver Når folk bliver trykket på tegnebogen, ændrer de lettere adfærd, end hvis de er til gruppeterapi eller tygger nikotintyggegummi, mener ekspert. Regeringen fastholder, at kampagner er løsningen.

I aldersgruppen mellem 16 og 24 år er der eksempelvis 16 pct. flere unge mænd, der ryger sammenlignet med for fire år siden.

»Alt for mange børn og unge begynder at ryge. Derfor er det fantastisk, at Magasin går forrest og stopper med at sælge tobak. Tobak hører ikke hjemme ved kassen sammen med Marabou og Stimorol. Tobak slår hvert år næsten 14.000 danskere ihjel. Vi håber, at andre supermarkeder vil følge efter og gøre det sværere for unge at begynde at ryge,« udtaler Niels Them Kjær, tobakschef i Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.