Hver 10. recept bliver ikke indløst

Hver dag lægger tusindvis af danskere vejen forbi lægen eller sygehuset med diverse skavanker. Flere går derfra med en recept på medicin.

Det er dog ikke alle, der vælger at gøre brug af recepten og få den indløst hos et apotek, skriver DR.

Hospitalsenheden Vest oplyser således, at det faktisk er omkring hver 10. recept, som bliver udskrevet af læger, der ender med ikke at blive indløst.

Selvom årsagerne til, hvorfor recepten ikke bliver brugt og medicinen hentet, kan være mange.

Men om det skyldes dovenskab, økonomiske forhold eller noget helt tredje, kan det have helbredsmæssige konsekvenser for patienterne.

»Der er jo tale om receptpligtig medicin, og der er en grund til, at lægen har valgt at udskrive medicinen,« siger Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør hos Danmarks Apotekerforening, til DR.

Når patienterne ikke får den rigtige medicin, er det erfaringen hos Hospitalsenheden Vest, at det sågar kan resultere i nye indlæggelser.

Problematikken med uindløste recepter er ikke ny. Gennem de senere år har antallet af recepter, der ikke blev brugt, været stabilt.

Problematikken med uindløste recepter er ikke ny. Gennem de senere år har antallet af recepter, der ikke blev brugt, været stabilt.

Hos Hospitalsenheden Vest ser man dog gerne, at tallet bliver bragt længere ned.

På sigt kan man vælge at gennemføre en større undersøgelse, lyder det, men indtil videre vil man fokusere på at give patienterne bedre rådgivning, så de er klar over vigtigheden af at tage den ordinerede medicin.