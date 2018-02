Skat: Danskerne har på ét år købt mere end et halv ton ulovlig medicin på nettet

Selvom det er ulovligt at købe eksempelvis steroider, visse slankepiller og såkaldte solkure, som kan gøre dig brunere, på nettet, afholder det ikke danskerne fra at købe ulovlig medicin og doping på nettet.

I den seneste opgørelse fra Skat fremgår det således, at styrelsen i løbet af 2016 beslaglagde mere end 500 kg lægemidler og knap 40 kg dopingstoffer, som alle blev forsøgt ført ind i landet med posten eller via kurérforsendelser.

De mere end et halv ton ulovlige lægemidler og doping fordelte sig på i alt 5.887 forsendelser. Der er i flere af tilfældene altså tale om større partier, hvilket man hos Skat tolker som, at formålet var videresalg.

Danskerne køber ulovlig medicin på nettet for millioner

Ved en særlig aktion i september 2017, hvor Skat, Interpol, Lægemiddelstyrelsen samt Fødevarestyrelsen deltog, blev ulovlig medicin til en samlet værdi af over 320 mio. kr. beslaglagt.

Aktionen, der havde navnet "Pangea", varede i en uge og bestod både af razziaer hos sælgere samt kontrol af postforsendelser.

I løbet af den ene uge stoppede Skat 1.134 udenlandske forsendelser i tolden, hvoraf 731 forsendelser blev tilbageholdt.

De pakker, som Skat eksempelvis beslaglægger i tolden, bliver overdraget til Lægemiddelstyrelsen. Her bliver indholdet undersøgt.

Oftest er det slankepiller, anabolske steroider og det ulovlige lægemiddel melanotan, der bruges til at blive brunere, som er de forsendelser, som bliver tilbageholdt.

Skat og Anti Doping Danmark vil kæmpe sammen mod doping og matchfixing

Ifølge direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, er det ikke til at sige, hvor mange ulovlige lægemidler, som slipper igennem kontrollerne.

Direktøren har dog et indtryk af, at mængden af køb og salg af de ulovlige lægemidler er steget.

»Desværre er markedet vokset. Det er et kæmpe stort illegalt marked, og det er klart, at hvor der er store profitter, er der også skruppelløse kriminelle, som udnytter mulighederne uden hensyn til folks sundhed,« siger han til Station 2.

Hos Lægemiddelstyrelsen er erfaringerne, at det er de færreste ulovlige lægemidler, som rent faktisk indeholder det, der står på pakken.

Der er eksempler på, at medicinen kan have alvorlige og i værste fald dødelige bivirkninger. F.eks. kan steroider give hjerteproblemer, mens melanotan kan give pigmentfejl samt øge risikoen for at udvikle hudkræft.