Gode råd: Sådan undgår du at blive smittet af influenzaen, der hærger i øjeblikket

Ordentlig håndhygiejne er nøglen til at undgå at blive smittet med de typer af influenza, som hærger i øjeblikket.

Sådan lyder det fra Maria Balle, der er biolog ved Initial.

»God håndhygiejne kan spare os for mange sygedage, herunder ikke mindst influenza, hvor smitten ofte sker via vores hænder,« udtaler hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) var der sidste uge rekordmange danskere, som blev testet positiv for influenza.

Mytedræber: Her udgør du den største smittefare

Selvom man ved at vaske hænder grundigt og hyppigt altså kan minere risikoen for selv at blive smittet samt for at smitte andre, så har danskerne altså ikke den bedste håndhygiejne.

Sådan vasker du hænderne ordentligt Gør hænderne våde, inden du kommer sæbe på

Vask omhyggeligt hænderne, også ved tommelfingrene, mellem fingrene, på håndryggen, ved fingerspidserne og omkring håndleddene

Brug varmt vand

Tør hænderne ordentligt. Er du på et offentligt toilet, så brug så vidt muligt et papirhåndklæde, helst fra en no touch-dispenser Kilde: Initial

En undersøgelse fra analyseinstituttet Yougov, foretaget blandt 506 voksne danskere, viser nemlig, at det kun er 68 pct. af danske mænd, som konsekvent bruger sæbe, når de vasker hænder.

Ifølge undersøgelsen er kvinderne dog bedre på dét punkt, da 83 pct. af dem angiver, at de altid husker sæben. Til gengæld mener under halvdelen af kvinderne, at det er vigtigt at bruge varmt vand, når man vasker hænder.

»Mange siger, at de vasker hænder, men gør det kun, når andre ser det. Og for mange mennesker handler det at vaske hænder om at stikke hænderne ind under hanen et øjeblik. Men der skal varmt vand, sæbe og knofedt til, hvis man vil reducere smittefaren,« påpeger Maria Balle.

Forskere arbejder på influenza-vaccine, der skal vare hele livet

Det er ikke kun god håndhygiejne, som er afgørende for, om du undgå at blive smittet med influenza.

Andre gode råd til at undgå smitte: