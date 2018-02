Rekordmange testet positiv for influenza, men vaccinen er ikke klar endnu

Sæsonen for influenza er godt i gang herhjemme. Sidste uge blev der sågar sat rekord for antallet af registrerede influenzasmittede.

Symptomer på influenza Hovedpine

Feber

Ømme muskler og led

Mangel på appetit

Løbende næste og øm hals og svælg Kilde: Netdoktor

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Ud af de i alt 2.002 personer, som i uge 4 blev testet for influenza, havde henholdvis 147 influenza A, mens 545 var positive for influenza B.

»Dette er det højeste antal positive prøver registreret i en enkelt uge sammenlignet med de seneste fem influenzasæsoner,« lyder det på SSI's hjemmeside.

Influenza A + B Type A: Den hyppigste og alvorligste influenzavirus med kraftige symptomer

Den dukker som regel op hvert andet eller hvert tredje år

Alle undertyper af type A findes i naturen især hos svømme- og vadefugle

Tre af type A-subtyperne (H1N1, H2N2, H3N2) smitter blandt mennesker og kan medføre epidemier eller pandemier Type B: Type B har de samme symptomer, men ikke så kraftige

Den findes kun hos mennesker og kan medføre lokale udbrud

Oftest forekommer type B-virus i Danmark, når forekomsten af influenzavirus type A er aftagende

Dukker op hvert fjerde eller femte år Kilde: Orifarm

Det var særligt blandt de ældre over 65 år og hos børn i alderen nul til fire år, at der var flest positive influenzaprøver.

SSI: Der er influenza i omløb

Ifølge SSI er det store antal smittede også et udtryk for, at flere i år har valgt at blive testet sammenlignet med tidligere år. Det kan altså være en del af årsagen til, at der er blevet registreret rekordmange positive prøver.

Men at det er influenza B, som flest er smittet af, er usædvanligt.

»Sæsonen er startet forholdsvist sent i år. Og så har den været domineret af influenza B, mens vi de fleste år ser flere tilfælde af influenza A-typen. Og nok så vigtigt: Vores influenza-vaccine dækker desværre ikke denne form for influenza,« fortæller Thea Kølben Fischer, der er overlæge ved SSI, til TV 2.

Forskere arbejder på influenza-vaccine, der skal vare hele livet

Det forventes, at influenza B vil være en del af influenza-vaccinen allerede fra næste år. I år bliver danskerne kun vaccineret mod én type influenza B – og det er desværre den anden type influenza B, der hærger i år.

Hvis man er blandt de uheldige, der bliver ramt af influenza B, kan man dog trøste sig med, at den typisk er mildere end influenza A.

Mytedræber: Her udgør du den største smittefare

Selvom antallet af positive influenzaprøver allerede har sat rekord, har antallet af influenzaramte formentlig ikke toppet endnu.

»Vi forventer, at der i de kommende uger vil være en stigning i antallet af influenzaramte danskere. Hvis man er syg, skal man undgå at smitte andre og holde sig hjemme fra arbejde, når man er syg,« lyder det fra Tyra Grove Krause, der er overlæge og afdelingsleder hos SSI, til DR.