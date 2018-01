To uger med for meget sukker kan skade dine blodkar

Hvis du som mand har for vane at drikke en halv liter cola flere gange om dagen eller spise is, slik og kage dagligt, så kan det have alvorlige konsekvenser for dit helbred.

Faktisk kan et for højt sukkerindtag i bare 14 dage nedsætte blodkarrenes funktion og forringe blodgennemstrømningen i din krop.

Sukkermængde per dag Fødevarestyrelsen anbefaler, at madens indhold af tilsat sukker per dag maksimalt er: 2-5 år: 14 sukkerknalder = 30 gram sukker.

6-9 år: 21 sukkerknalder = 45 gram sukker.

10-13 år: 26 sukkerknalder = 55 gram sukker.

14-17 år: 31 sukkerknalder = 65 gram sukker.

Kvinder: 26 sukkerknalder = 55 gram sukker.

Mænd: 33 sukkerknalder = 70 gram sukker. Kilde: altomkost.dk

Og det stresser og belaster hjertet, hvilket i sidste ende kan øge risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie, som er gennemført på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Journal of Physiology.

- Vi kan se, at et sukkermisbrug eller et meget højt sukkerindtag ser ud til at påvirke vores blodkar ganske meget, siger adjunkt på Institut for Idræt og Ernæring og forfatter til studiet Lasse Gliemann.

En uges stabilt blodsukker: Bryd den onde sukkerspiral

Studiet er baseret på et forsøg, hvor 12 raske mænd har indtaget 225 gram sukker om dagen, hvorefter forskerne har testet deres blodgennemstrømning, mens de sad ned og sparkede med det ene ben.

Efter 14 dage med de 225 gram sukker om dagen blev mændenes blodgennemstrømning til benet forringet med 17 procent.

Og det var mere, end hvad forskerne forventede forud for forsøget, fortæller Lasse Gliemann.

- Når vi kan påvise, at sukkeret har påvirket blodgennemstrømningen under bevægelse bare en lille smule, så har sukkeret virkelig haft stor indflydelse. Så hele 17 procent påvirkning overraskede os rigtig meget, siger han.

Fedtforbrænding modvirker giftstoffer fra sukker

Og det kan være særlig alvorligt, hvis sukkeret har haft samme effekt i blodkar andre steder i kroppen, tilføjer Lasse Gliemann.

- Nu målte vi jo på blodkarrene i benet, men der er også nogle ganske vigtige blodkar omkring hjertet og i hjernen. Og hvis de er blevet påvirket i samme grad, så er det ret foruroligende, at et højt sukkerindtag alene kan påvirke blodkarrenes evne til at fordele blodet fornuftigt, siger han.

Så lidt sodavand om dagen kan øge risikoen for kræft

Og selv om det ikke er alle, der indtager 225 gram sukker om dagen, så viser studiet, at det er vigtigt at have fokus på, hvad vi indtager, siger medforfatter og professor på Institut for Idræt og Ernæring Ylva Hellsten.

- En halv liter cola en sjælden gang imellem gør intet skadeligt, så længe man ellers spiser sundt og varieret. Men hvis man udsætter sin krop for et så vedvarende og massivt et sukkerindtag, som vi udsatte vores forsøgspersoner for, så er resultatet - på kun 14 dage - at blodgennemstrømningen kommer til at svare til den, som vi ser hos nogle mænd, der er over 65 år, siger hun.

Sukkers negative virkning blev holdt skjult af industrien

De 12 mænds blodgennemstrømning normaliserede sig dog hurtigt, da de stoppede med at drikke sukkervand efter to uger.

- Og det er, fordi det er unge raske mænd, og deres system er godt beskyttet mod den her slags påvirkninger. Det er ikke sikkert, det samme vil gøre sig gældende for ældre, siger Lasse Gliemann.

