Den ældste var 84 år: Antallet af afdøde organdonorer er rekordhøjt

Da en 84-årig mand sidste år afgik ved døden, var han formentlig med til at forlænge livet for en række andre danskere.

Sammen med to andre personer over 80 år var han med til at donere i alt fem nyrer og en lever ifølge Sundhedsstyrelsen.

Nye tal fra Dansk Center for Organdonation viser, at der sidste år var 97 afdøde organdonorer, hvilket er det højeste antal nogensinde.

Næsten hver tredje organdonor er over 70 år

Ifølge sundhedsstyrelsen var det dog blot hver fjerde donor, som på forhånd havde tilkendegivet deres ønske om at donere i donorregistret, på et donorkort eller mundtligt til familien.

I størstedelen af tilfældene var det derfor de pårørende, der måtte træffe den for nogle svære beslutning.

»Det viser bare, hvor vigtigt det er, at man registrerer sin holdning i donorregistret og taler med sin familie om sin beslutning. Man kan spare sine pårørende for meget, hvis man tager snakken på forkant,« lyder det fra Maria Herlev Ahrenfeldt, der er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Blandt de 97 afdøde personer, som sidste år donerede et eller flere organer, var 29 pct. over 70 år.

Der blev i gennemsnit anvendt 3,5 organer pr. donor, som kom i alt 282 patienter fordelt over hele landet til gode.

Organdonation kan være en mulighed i de tilfælde, hvor en persons hjerne dør før resten af kroppen - såkaldt hjernedød. Det sker ifølge Sundhedsstyrelsen omkring 150-200 gange om året.

For dem, som venter på et nyt organ, kan ventetiden dog synes lang. Sidste år døde 32 mennesker, mens afventede et nyt organ.

Ved begyndelsen af 2018 stod 448 patienter aktivt på venteliste: 16 til et hjerte, 22 til en lever, 28 til lunger og 9 til nyre-bugspytkirtler og 391 til en nyre.

Tirsdag er der 440 på venteliste. Om de otte personer, der er blevet taget af listen har fået et nyt organ, er blevet taget af den af andre årsager eller er døde, er uvist.

»Vi vil godt opfordre alle uanset alder til at man registrere sig i donorregistret. Alle kan være med til at redde liv,« siger Maria Herlev Ahrenfeldt.

Der var ved årsskiftet 1.010.055 personer registreret i donorregistret.