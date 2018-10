Også efteråret er tid til udendørs motion

Lad være med at sætte løbeskoene i klædeskabet og motionscyklen bagest i skuret – også selv om dagene nu bliver både kortere og koldere.

Der er nemlig flere fordele ved at motionere udendørs i det mørke vinterhalvår.

Det forklarer Peter Krustrup, professor i sport og sundhed ved Syddansk Universitet.

- Med udendørs træning får vi det nødvendige dagslys og D-vitaminer, og vi kommer hurtigt til at føle os naturligt mere veloplagte af den friske luft, siger han.

Fem tip til den udendørs efterårsmotion Efteråret og vinteren passer godt til især cykling, løbe- og gåture.

Klæd dig passende på med svedtransporterende træningstøj, der ikke bliver klamt og ubehageligt.

Husk en pandelampe.

Husk reflekser, også hvis du løber i skoven, hvor mountainbikerne er.

Hold godt øje med glatte veje, stier og sten. Kilde: Marina Aagaard. Kilde: Marina Aagaard.

Peter Krustrup vurderer, at mange af os får mindre motion i løbet af efteråret og vinteren.

Det skyldes ikke kun, at vi dropper den udendørs træning og ikke nødvendigvis får den erstattet af noget andet.

Men også, at vi dropper de daglige cykelture til og fra arbejde eller skole og hellere sætter os i bilen, bussen eller toget, når det bliver koldt og vådt.

- Det er en god idé at være opmærksom på at fastholde den fysiske aktivitet i vinterhalvåret, så vi samlet set ikke kommer til at dyrke for lidt motion. Det er nemlig helt afgørende for folkesundheden, at vi er fysisk aktive hele året rundt, siger Peter Krustrup.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive i 30 minutter om dagen, og at pulsen kommer i vejret i mindst 20 minutter to gange om ugen. I den daglige fysiske aktivitet indgår også cykel- og gåture.

Dernæst viser forskningen, at fysisk aktivitet spiller en aktiv rolle i behandlingen af mange sygdomme.

Der er dog tendenser, der peger på, at i hvert fald nogle af os i højere grad end tidligere holder fast i den udendørs motion i vinterhalvåret.

- Det er blevet populært at spille fodbold året rundt på oplyste kunstgræsbaner. Og der er også mange løbeklubber, der fastholder en høj træningsfrekvens året rundt, siger Peter Krustrup.

Men hvordan motiverer vi os selv til at fortsætte med den udendørs motion, hvis vi ikke spiller fodbold eller er medlem af en løbeklub?

Det har motionsekspert Marina Aagaard dette bud på:

- Det sværeste er at komme afsted, når vejret er dårligt. Så start med at sige til dig selv, at du blot vil motionere udenfor i fem til ti minutter, hvorefter du vil opleve, at du hurtigt får varmen og får lyst til at blive ved i længere tid, siger hun.

Hun foreslår også, at hverdagsmotionen tilrettelægges, så den er hurtig og let at gå til.

- Men det kan også være inspirerende at komme lidt længere væk og kombinere den udendørs træning med nogle anderledes oplevelser, der pirrer sanserne. Det kan give masser af ny energi at motionere, hvor du ikke plejer at gøre det, siger Marina Aagaard.

/ritzau fokus/