Sæt gang i din nye aktive vane med tørre tal

Forskning viser, at det er motiverende for mange at bruge en aktivitetsmåler, når de går i gang med at ændre en motionsvane.

For så kan man følge med i, om man løbende forbedre sig eller når sit mål. Det kan være, at man gerne vil gå 5.000 eller 10.000 skridt om dagen.

- Vi ved fra forskning, at i hvert fald i starten er der noget generelt motiverende ved at se de her tal, siger Nanna Gorm, der er ved at skrive en ph.d. om brugen af aktivitetsmålere på IT-Universitetet i København.

- Det giver en indsigt i, hvor meget man bevæger sig, når man kan se, hvor mange skridt man har gået, eller hvor langt man har cyklet, siger hun.

Motivation med sjove features Nogle aktivitetsmålere og smartwatches bruger sjove features til at skabe motivation.

Det kan være, at skridttælleren fortæller, at nu har man gået distancen fra London til Rom.

Det kan være, at man får en virtuel pokal, når man har løbet sin løbetur hurtigere end gangen før.

Nogle producenter tilbyder også meditationsøvelser eller vejrtrækningsøvelser.

Og så længe man bevæger sig mere, end man gjorde før, så er der sundhedsgevinster at hente, tilføjer Nanna Gorm.

Med den viden i baghånden kan en såkaldt wearable - en aktivitetsmåler eller et smartwatch - om håndleddet måske være det, som får dig i gang.

Men hvordan bruger man dem, og hvordan virker de?

- Teknologien er lavet sådan, at når man bevæger dem, så opsamler de data og beregner det om til skridt, løb eller svømning, siger Nanna Gorm.

Producenterne har hver deres beregningsmodel, hvorfor resultaterne også kan være forskellige fra en måler til en anden.

- Man kan gå med tre forskellige teknologier, og de viser tre forskellige antal skridt, siger hun.

Brug din aktivitetsmåler rigtigt og få succes

Men selv om teknologien ikke er 100 procent præcis, så giver den en viden, som ligger rimelig tæt på sandheden, hvilket kan være en god motivationsfaktor, siger Helle Baagø, der er redaktør på techtruster.dk, der skriver om wearables og sundhed.

- Det fede er, at man først og fremmest kan sætte sig nogle mål, og så kan man se, om man kan opfylde dem, siger hun.

Ud over at tælle skridt kan man også helt lavpraktisk sætte uret til at vibrere, når man har siddet ned længe på sit kontorjob, så man husker at komme op at stå.

De kan også tælle, hvor mange kalorier man forbrænder og på den måde være med til at styre ens diæt, fortæller Helle Baagø.

Hvis man sover med armbåndet eller uret på, kan det også registrere ens søvnmønster.

- Det kan have en værdi, at man kan holde øje med, hvordan ens søvn er. Og så kan man sætte en alarm til hver aften klokken 22, der minder en om, at man skal begynde at gå i seng i stedet for at hænge over en tv-serie, siger Helle Baagø.

Fitnessure: Få kontrol med formen

Aktivitetsmålere er så småt ved at rykke ind i sundhedssektoren og kan blandt andet hjælpe kronisk syge eller patienter, som skal genoptrænes.

- Hvis det er afgørende at bevæge sig for at dæmpe symptomer, eller hvis man efter en svær sygdom skal trænes op igen, kan det være en hjælp at bruge sådan en måler i træningen, siger Helle Baagø.

Aktivitetsmålere og smartwatches kan købes fra få hundrede kroner op til flere tusinde kroner. Og langt de fleste kan sagtens få en masse ud af at købe et billigt armbånd, mener Helle Baagø.

