Du kan træne som en 25-årig, selv om du er over 60

Savner du ungdommens styrke og aktivitet, så er det faktisk bare med at komme i sving.

Selv om man har passeret de 60 år, så kan man nemlig træne til at opnå en styrke, der er på højde med en utrænet 25-årig.

- Der skal noget træning til, men det kan lade sig gøre. Der er studier, der viser, at ældre, der er veltrænede, er stærkere end yngre, der ikke træner, fortæller Lis Puggaard, som er selvstændig ældrekonsulent.

- Der er også studier, der viser, at plejehjemsbeboere, der har trænet i bare otte uger, har forøget deres styrke med 175 procent. Og det betød, at de pludselig kunne rejse sig selv fra en stol og gå på toilettet, hvad de ikke kunne før, siger Lis Puggaard.

Man kan altså ikke bruge nogen undskyldninger om, at det skulle være for sent. Det er faktisk bare med at komme i gang - stille og roligt.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til seniorer Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen - og det gælder også for ældre. Er man over 65 år, kan man dog dele aktiviteten op i portioner af mindst 10 minutter.

Sørg for, at der mindst to gange ugentligt indgår aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.

Lav mindst to gange ugentligt udstrækningsøvelser af mindst 10 minutters varighed.

Lav regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.

På bevaegelsehelelivet.dk kan man få forslag til øvelser, der styrker kondition, muskler, balance og bevægelighed. Kilde: Sundhedsstyrelsen Kilde: Sundhedsstyrelsen

Når man bliver ældre, sker der helt naturligt nogle forandringer med kroppen. Men med træning kan man påvirke kroppen positivt.

- Der sker forandringer med musklerne, kredsløbet, ens smidighed, ens hurtighed, koordinationsevne og så videre. Og når det sker, skyldes det nogle forandringer inde i kroppen, men man kan træne, så de forandringer bliver ganske små eller helt udebliver.

For hele befolkningen gælder Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at man skal være aktiv mindst 30 minutter om dagen. Når man er over 65, er der dog nogle yderligere tilføjelser til anbefalingerne.

Her gælder det, at man godt må dele de daglige 30 minutter op, når bare man er aktiv mindst 10 minutter ad gangen.

Man bør som ældre lave aktiviteter, der øger henholdsvis muskelstyrke, bevægelighed og balanceevne.

Vedligehold kroppen og undgå tøffende museskridt

Hvis du ikke er vant til at træne, er det vigtigt, at du starter stille og roligt op. Begynd ikke med eksplosive former for motion som løb, badminton eller atletik, lyder rådet på Ældre Sagens hjemmeside.

Men mange ældre i dag har holdt sig aktive hele livet, og så er der som sådan ikke nogen begrænsninger for udfoldelserne, fortæller Lis Puggaard.

Hører man til dem, der gerne vil bruge den tredje alder til at opdage nye aktiviteter, så er der også råd for det, fortæller idrætskonsulent Anders Kragh Jespersen, som beskæftiger sig med idræt for seniorer hos DGI.

- Det er afgørende for motivationen, at det er noget, man har lyst til at prøve, i stedet for at det er noget, man skal, eller noget, man er blevet henvist til, siger han.

Man kan begynde med at orientere sig om, hvilke muligheder der er i lokalområdet. Spørg også familie og venner, om de har nogle gode idéer til aktiviteter.

- Og prøv det så af. Få lov til at komme et par gange, det er de fleste steder helt åbne for i dag. Næsten uanset hvem der udbyder det, så må man godt lige komme og se, hvad det er for noget, siger Anders Kragh Jespersen og fortsætter:

- Når man først kommer over den barriere med at have snakket med et menneske, der siger: "Kom herhen, jeg skal nok tage imod dig", så er der skabt en tryghed, der gør, at man får lyst til at møde op.

Han tilføjer, at det kan gøre det lettere at komme i gang med en ny aktivitet, hvis man har en at tage afsted sammen med.

Har man ikke lyst til at starte op i en idrætsforening, kan man også begynde med at tage et skridt ud ad sin egen hoveddør.

- Gå en tur. Find nogle at gå sammen med. For hvis man ikke har nogen at gøre det sammen med, så taber man ret hurtigt energien igen. Man kan gå, cykle, lunte, eller hvad man nu kan gøre i den fri natur, det er bare et spørgsmål om at komme ud ad døren, råder han.

/ritzau fokus/