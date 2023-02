Ligger du i krig med din mavesyre – ved at tæppebombe den med medicin, som får kroppen til at producere mindre syre? Mange mennesker, som rutinemæssigt tager syredæmpende medicin, er overbeviste om, at deres hovedfjende er for meget mavesyre.

Men mængden af syre er langt fra altid det egentlige problem. Derfor vil nogle af de mest effektive naturlige råd mod syreangreb nok overraske mange.