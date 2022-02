Vidste du, at fedtet på din krop har forskellige opgaver og virkninger, alt efter hvad det indeholder, hvor på kroppen det sidder og hvad du udsætter det for? I de senere år er forskerne kommet på sporet af en række hidtil ukendte fascinerende facetter af kropsfedtet, og måske kan det bane vej for helt nye lægemidler mod bl.a. fedme og livsstilssygdomme.

Fedtets placering

Folk med meget fedt på maven (æbleform), bliver oftere ramt af sygdom og død end dem, der især lagrer fedt på hofter, lår og balder (pæreform). Fedtet i maveregionen kan lettere blive ramt af inflammation og påvirke de omkringliggende organer, mens lår- og baldefedt nærmest betragtes som sundhedsfremmende.

Derfor giver både taljemålet alene og forholdet mellem taljemål og hoftemål et mere præcist billede af, hvor sund man er, end badevægten, der ikke skelner mellem, hvor fedtet sidder placeret. Taljemålet skal optimalt være under 80 cm hos kvinder og under 94 cm hos mænd. En normal hofte-taljeratio er under 0,85 for kvinder og under 0,9 for mænd.

Det er langt hen ad vejen styret af gener og kønshormoner, hvor man lagrer sit fedt. Mænd har typisk tendens til æbleform, mens kvinder ofte er pæreformede, indtil de kommer i overgangsalderen, hvorefter de lettere lagrer fedt på maven.

Fedtets træningstilstand

Er du fysisk inaktiv, kan der dannes uheldige, proinflammatoriske signalstoffer og hormoner i dit fedt. Jo mere fedt du har på kroppen, jo større er risikoen for, at disse stoffer kan gøre dig syg. Træner du regelmæssigt, kan fedtet udskille signalstoffer, der virker antiinflammatorisk og forebygger, at man bliver ramt af de sygdomme, som hyppigt plager overvægtige. Meget tyder på, at det er bedre at være overvægtig og fysisk aktiv end normalvægtig og fysisk inaktiv. Overvægtige og svært overvægtige personer med god kondition har den samme risiko for at dø tidligt som normalvægtige personer med god kondition.

Fedtets farve

Hvidt fedt er det fedt, der lagrer sig under huden på mave, hofter, lår og overarme og inde i bughulen omkring organerne, når du spiser flere kalorier, end du forbrænder. Hvis du er på slankekur eller af anden grund forbrænder flere kalorier, end du spiser, henter kroppen energi ved at forbrænde fedt fra hvide fedtceller.

Vi kan ikke undvære hvidt fedt, da det er leveringsdygtigt i vigtige hormoner, bl.a. mæthedshormonet leptin, der signalerer til hjernen, at vi skal holde op med at spise, når vi er mætte, og en række hormoner, som har stor betydning for kvinders frugtbarhed. Er man meget overvægtig (eller undervægtig), kan der gå helt kuk i disse hormoners funktion.

Hvide fedtceller indeholder også mitokondrier, dvs. små energikraftværker. Fedtcellerne hos fysisk inaktive overvægtige danner færre mitokondrier, og de fungerer dårligere. Herved skabes inflammation, ændringer i stofskiftet og alderssvækkelse i kroppen. Regelmæssig motion giver flere mitokondrier i de hvide fedtceller, og de danner antiinflammatoriske stoffer, som beskytter mod sygdom. Hvis man har meget hvidt fedt på kroppen, kan man dog også opnå en stor antiinflammatorisk gevinst ved at tabe sig.

Brunt fedt har vi sjældent ret meget af, desværre. Det kan gemme sig i små depoter ved skulderbladene og ned langs rygraden. Brune fedtceller indeholder mange flere mitokondrier end de hvide, og det er mitokondriernes indhold af jern, der giver den mørkere farve. De brune fedtceller er fabelagtige til at forbrænde fedt og sukker og omdanne det til varme. Dyr, der sover vinterhi, holder sig varme i kraft af deres brune fedt. Spædbørn har mere brunt fedt end ældre, og overvægtige har som regel mindre end normalvægtige. Nogle forskere mener, at opdagelsen af det brune fedts sunde kvaliteter måske kan bane vej for en ny behandling mod diabetes.

Beige fedt er fedtceller, der oprindelig var hvide, men som f.eks. pga. kuldepåvirkning har ændret karakter, så de fungerer som en blanding af hvidt og brunt fedt. Det kan ligesom brunt fedt forbrænde energi for at danne varme, når ens kropstemperatur dykker. Også træning, periodisk faste og frugt og grønt med særlig kraftige polyfenoler (plantestoffer, der virker som antioxidanter ved at beskytte kroppens celler mod de frie radikalers hærgen) kan hjælpe processen på vej. Fedtforskere tror, at der kan gemme sig et stort og vigtigt sundhedspotentiale i at forvandle hvide fedtceller til beige.