Blog: Ole Henriksen: At holde orden er en del af min succes

Ole Henriksen har langt over 100 skjorter, der hænger nystrøgne og parat i hans walk-in-closet og i et skab i garagen. Foto: Karen Lyager

I et splitsekund fanger jeg et lettere bekymret udtryk i ansigtet på verdens mest elskelige Ole, da fotografen og jeg indtager hans ryddelige hus i Hollywood Hills. Med hele vores kaos af tasker, kabler, henslængt overtøj, torvefriske grøntsager med jord på bladene for slet ikke at tale om vores løbesko, der lige har været på fotoshoot i vådt strandsand, og sokkerne, der også bærer præg af mødet med det klistrende sand.

Han tager det dog virkelig pænt og får totalt grineflip, da hans inspektion af mine fødder før mødet med hans langluvede lyse gulvtæppe fremprovokerer en bunke af sand på køkkengulvet. Men jo mere vi får lov at gå på opdagelse i hans hjem for visuelt at skildre alle aspekter af hans vinder-personlighed i den nye bog ”Det skal føles godt”, jo tydeligere bliver det, at han er et af de mest rendyrkede ordensmennesker, jeg nogensinde har mødt.

Ingen kan vist være i tvivl om, hvem der ejer disse Etro-skjorter! Her er den række, Ole Henriksen pt. bruger mest. Foto: Karen Lyager.

Alt har sin plads i Oles hjem. Perfekt nystrøgne skjorter med hans legendariske farveglade striber, blomster og ornamenter, og smukke jakker i alt fra brokade til velour hænger på snorlige rækker i hans walk in closet. I en skuffe ligger bælterne perfekt sammenrullet om sig selv.

Så smukt kan bælter også organiseres. Foto: Karen Lyager.

I en anden ligger hans glattede, sammenfoldede underbukser til hhv. dagbrug og natbrug. Strømperne er pænt sammenrullet, endda arrangeret efter farve. Og samme systematisk præger køkkenskabene, badeværelserne, garagen – og Oles liv i det hele taget: Hans økonomi, hans kalenderføring, hans etik som arbejdsgiver, hans træningsvaner og hans sociale liv.

Uha, det ene par strømper er ikke helt så perfekt rullet sammen som de øvrige. Men det overholder dog farvesorteringen! Foto: Karen Lyager.

– Ja, jeg er ordensmenneske og har altid været det. Nogle mennesker tænker måske, at jeg er fanatisk med min trang til orden omkring mig. Men når tingene er på plads, kan jeg bedre slappe af og føle, at jeg har overblik. Rod og uorden virker overvældende og stressende på mig, fortæller han.

Her er de mest sporty sko samlet yderst overskueligt i Oles velvoksne samling af meget lækkert fodtøj. Foto: Karen Lyager.

– Det ligger dybt i mig, jeg har altid været sådan. Som barn delte jeg et lille værelse sammen med min lillebror Per, som er min absolutte modpol på det punkt; et inkarneret rodehoved. I min halvdel af værelset var alt smukt ordnet og pyntet, og i hans halvdel herskede kaos. Vi kom tit op at skændes, og i min trang til perfektionisme var jeg alt for hård ved ham for at få ham til at holde orden. Han er på alle måder et fantastisk og dygtigt menneske, men har bare en anden tolerance over for uorden end jeg.

– Hvis jeg brugte al min tid på at rydde op, ville det være dybt deprimerende, men det gør jeg heldigvis ikke. Jeg har bare gjort det til en vane altid at stille alting på plads lige med det samme, når jeg har brugt det. Jeg ved præcis, hvor jeg har alting, og behøver ikke spilde tid på at lede efter dem.

– Men når vi har besøg, fx af familie med børn, render vi ikke rundt og holder orden. Så er der free run, for vi ved jo, at vi bare kan stille alting på plads igen, når de er rejst. Og desuden har vi vores fantastiske hushjælp, som vi har haft i rigtig mange år.

Forberedt på alt med en velpakket rygsæk

Jeg har haft det privilegium at være ven med Ole i mange år og set ham stortrives også i lidt kaosprægede situationer, fx når han i en regn af konfetti gør sin entré i et tv-show. Dybden af hans ordenssans lærte jeg først for alvor at kende under de sidste mange måneders samarbejde omkring den nye bog, som jeg har haft fornøjelsen af at være redaktør for.

Og hvor nødigt jeg vil indrømme det, kan jeg godt se, at den er en vigtig del af hans succes og næsten en forudsætning for, at han kan være på farten rundt omkring i verden en tredjedel af året. Og i så god form, så velforberedt og og så præsentabel i enhver sammenhæng, når kalenderen er så hæsblæsende, at de færreste andre 67-årige ville kunne følge med.

– Prøv fx at se, hvordan jeg pakker min rygsæk, så jeg har alle vigtige ting lige ved hånden, hvis jeg får brug for det, siger han og hiver essentials ud af alle rum og lommer:

3 nøglebundter

Pengepung og møntpengepung

I lettilgængelig lomme: Kuglepen, skohorn, duft, tandtråd.

Nylontaske med elekronisk gear: ipad, iphone og opladere.

Solbriller

Paraply

Charteque med vigtige papirer, der kan læses offline

Notesbog/papirkalender

Truth Brightening Crème med solbeskyttelse

Spejl med forstørrelsesfunktion

Tandbørste til at fjerne quinoa og blåbær mellem tænderne efter et måltid

Evt. tupperwareboks med hjemmelavet salat

Gaffel

Jeg er selv rygsækmenneske, men har aldrig været nær så disciplineret med, hvor jeg lægger tingene. Ofte har jeg i despreation måttet åbne alle lynlåse og vende hele møget på hovedet for at finde en dum lille dims, som jeg vidste gemte sig i dybet. Men efter Oles lektion er det lige før, jeg laver en indretningsplan for min rygsæk.

Når Ole er på farten, pakker han sine skjorter sammen to og to, smukt sammenfoldet, og lader dem blive i kufferten, til han skal bruge dem. Foto: Karen Lyager

Hvem er klogest: Ordensmennesket eller rodehovedet?

Det er sjovt, som forholdet til orden skiller vandene: Mellem dem, der ikke vil spilde tid på at lede efter tingene, og dem, der ikke vil spilde tid på at rydde op. Oles mand Laurence går lige så højt op i at bo ryddeligt og ordentligt som ham – og min mand Jens laver lige så fine bunker som jeg. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget det betyder for et parforholds odds for at overleve, at parterne har nogenlunde samme forhold til rod og orden, på samme måde som hhv. ordensmennesker og kaosmennesker bare egner sig bedst til lidt forskellige typer af job.

På det jobmæssige plan kører det lidt i bølger, om det er hottest at være totalt tjekket med ryddet skrivebord, ”inbox zero” på computeren og lutter lodret placerede bøger i bogreolen, sorteret efter emne, forfatternavne eller farve.

Jeg kan blive helt svedt over amerikanske rationaliseringseksperters statistikker, der viser, at en gennemsnitsamerikaner bruger et år af sit liv på at lede efter ting, der er blevet væk. At 80 pct. af vores rodebunker ikke skyldes mangel på plads, men manglende ordenssans. At vi slet ikke bruger 80 pct. af de fysiske ting, vi omgiver os med, og derfor burde skille os af med dem.

– Nå, Ole, hvordan ser så din rodeskuffe ud?, spørger jeg håbefuldt. Her er svaret. Hvad mon han ville kalde indholdet af mine kaosskuffer?

Mine skriveborde, både de fysiske og dem på computeren, er pænt fyldte. Og jeg er samler. Jeg tror på, at alt fra smukke emballager til cashmeretrøjer, der er krøbet i vask, en skønne dag kan genbruges i en eller anden sammenhæng. Og jeg trives fint med bunker omkring mig og har, når jeg selv skal sige det, en ret god fornemmelse for, hvor jeg skal finde hvad. Medmindre andre begynder at pille ved mine ting. Fx i et misforstået forsøg på at hjælpe mig. Eller hvis andre begynder at blande mit rod med deres eget rod.

Jeg kalder mig selv "selektiv ordentlig". Nogle ting er der styr på – andre slet ikke.

Indimellem går det dog helt galt: Hvis jeg finder ud af, at jeg lige om lidt får besøg af mennesker, som jeg helst ikke vil konfrontere med mine rodbunker – for lidt skamfuld er man jo – kyler jeg alle bunkerne ind i et skab. Bang. Næste gang jeg åbner skabet, udbryder kaos for alvor løs. Og så er der ingen vej uden om en ordentlig oprydning, hvor der bliver smidt ud, sorteret, gemt ad vejen. Jeg sveder af desperation undervejs, men i nogle timer derefter glæder jeg mig over det og er lettet. Så melder rastløsheden sig, og nye bunker begynder at hobe sig op.

Nej, jeg bliver nok aldrig rigtigt ordensmenneske, men jeg ville ønske, at jeg i det mindste kunne lade være med at skamme mig over at være det. Det trøster altid lidt at henvise til, at genier som Steve Jobs, Albert Einstein og Thomas Edison og en lang række forfattere og kunstnere omgav sig med rod, der ligner mit. Mon ikke alle vi rodehoveder kan citere Einsteins retoriske spørgsmål: "Hvis et rodet skrivebord er tegn på et rodet sind, hvad er et tomt skrivebord så tegn på?”

Se geniernes skriveborde her:

Og efter nogle år, hvor vi kaosmennesker har haft sørgelig lav status på arbejdsmarkedet, er billedet måske ved at vende, godt bakket op af seriøs forskning. Sidste år viste et studie fra University of Minnesota’s School of Management, at mennesker finder på bedre og mere kreative ideer og løsninger, når de befinder sig i rodede omgivelser, end når der helt klinisk orden omkring dem.

Men igen er der forskel på os og hvad vi skal kunne. Med sit omrejsende liv, hvor smidig logistik er nøgleordet, er det et held for Ole, at han er så velorganiseret med alting. Jeg ville også nødigt i hænderne på en tandlæge eller en hjernekirurg, der lige skulle gennemtrawle forskellige bunker for at finde sine redskaber. Og omvendt føler jeg mig voldsomt tryg i kunstmaleres atelierer fyldt med sjove samlinger og forfatterhuler med bøger, blade, avisklip, blomster, kaffekopper, hunde og katte i skøn harmoni.

Mødet med Ole har dog sået nogle frø i mig. For det første tror jeg ikke længere på det mundheld, der også verserer flittigt blandt os rodehoveder, nemlig: ”Et ryddeligt hjem er ikke nødvendigvis et lykkeligt hjem”. For Ole er definitivt den lykkeligste mand, jeg kender – og måske også den ordentligste.

Lykkelige, succesrige og ordentlige Ole og hans medforfatter til "Det skal føles godt", Tina Jøhnk Christensen. Foto: Sarah Sanctuary Williams/Politikens Forlag.

Og jeg kan ikke lade være med at føle mig inspireret af ham til, hvordan jeg kan skabe bare lidt mere struktur i mit jordiske gods. Bl.a. kan jeg godt se fidusen i ind i mellem at rydde mit skrivebord, så jeg kan se, hvor smukt det er, og skille mig af med alt det, der har nået at ”haste af”, mens det bare lå der.

Så nu kører jeg forsøgsvis en kampagne over for mig selv, der går ud på kun at have én bunke på skrivebordet og holde vindueskarmene fri. Heldigvis viser erfaringerne fra de sidste par uger, at sådan en bunke kan blive virkelig, virkelig høj ...