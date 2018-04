Blog: Min hørelse var som en vagthund. Mit nattesyn som en flagermus

Et mikroeventyr. Sådan et skal være simpelt, billigt og foregå i lokalområdet, for som familiefar kan jeg ikke bare trække splitten og drible til Himalaya. Jeg gør det i hvert fald ikke. Og sandsynligheden for at du gør, er nok også lav. Ellers ville du klatre rundt på klipper og drikke vand fra et rindende vandfald lige nu. Men du sidder jo og læser avis.

Så hvordan gør du og jeg hverdagen en anelse sjovere? Med mikroeventyr. Nogle gange går de godt, men det jeg vil fortælle om, gik ikke helt som planlagt. Natten var som den plejer. Jeg blev vækket talrige gange, men det er jo ikke så underligt, da jeg har en baby på otte måneder.

Jeg skulle holde foredrag om kreativ brug af bymiljø til fysisk aktivitet på konferencen reThink hos Park- og Naturstyrelsen i Aarhus. Og så ville det være pænt fesent at komme tøffende i en bil. Tre timer tur/retur, skulder mod skulder med uduelige trafikanter, der ikke kender forskel på højre og venstre. Jeg er jo elitebilist! 25.000 km på det sidste år, med en gennemsnitsfart på 60 km/t giver 17 fulde dage bag rattet, men hvor godt husker jeg dem egentlig? Derfor ville jeg gøre turen til en mindeværdigoplevelse. Se lige på ordet tranSPORT. Det er en no-brainer. Tiden skal bruges aktivt, hvis muligheden byder sig.

Jeg havde længe drømt om bikepacking, som er den engelske betegnelse for at cykle ud i det blå med sovepose, mad og habengut. Mig selv, min jernhest og det mest nødvendige. Et mikroeventyr, med andre ord, fra Lyngby til Sjællands Odde, overnatning i shelter direkte ud til vandet. Om morgenen med færgen til Aarhus, og så drible gennem morgentrafikken med misundende blikke fra bilisterne fanget i køen.

Forberedelserne startede et par dage før: Ned til min cykelpusher og låne en 20-liter taske til det mest nødvendige udstyr: Uldtæppe, tandbørste, ildstål, bushbox og kniv. I tilfælde af bjørne, løver og røvere. Jeg tænkte selvfølgelig, at oplevelsen ville blive så fed, at den skulle dokumenteres, så jeg fik en aftale med en tv-producent.

Dagen oprandt og alt var pakket og klar, men så var der bøvl med kameraudstyret og afgangen blev udskudt. Drønede ud af indkørslen med go-pro monteret. Så var den i kassen. Cykel bag på bilen og op mod Grib Skov for at få nogle gode actionshots på skovstierne. Men to minutter inde i optagelserne crasher dronen ind i træerne, og så var det farvel til bjergtagende billeder planlagt om aftenen ved Sjællands Odde (indsæt melodi fra Braveheart).

Og tiden bare løøøøøb, så vi blev nødt til at hoppe i bilen, drøne til Hundested og ombord på færgen. Tror jeg overvurderede min fysiske formåen. Det er ellers uset blandt mænd, right? Men de 120 kilometer, jeg havde planlagt på cyklen, var pænt fejlestimeret i forhold til at nå frem før solnedgang. Med nød og næppe nåede vi færgen, kom over, fik skudt nogle fede videoer hvor jeg står og spejder ud over horisonten som den oldnordiske sagnhelt Ragnar Lodbrock. Da vi kom i land fandt vi en lokal købmand, og mens jeg tændte op i bålet, provianterede kameramanden vores aftensmad. Rugbrødsmad med leverpostej. Antiklimaks!

Snuppede en bajer med filmholdet og sendte dem slukørede hjem. Samlet distance tilbagelagt på cykel: 5 kilometer. Samlet tid i bil: 3 timer. Pokkers. Formålet havde været at få den vildeste naturoplevelse og et workout. Godt så. Men bålet blev i det mindste til noget, og shelteret var, hvor jeg havde forudset det. Jeg fik pakket mig grundigt ind i uldtæppet og troede, at idyllen langt om længe kunne sprede sig, men nej. Min hørelse var som en vagthund. Mit nattesyn som en flagermus, der havde spist for mange svampe. Jeg så alle mulige mystiske ting foran shelteret. Og fik næsten ikke lukket et øje hele natten.

Vågnede til et massivt regnvejr ud på morgenen, fik ansigtet ud af de folder, som den kølige nat havde sat den i, og sprang ud af tæppet. Efter et længere skænderi med mig selv, løb jeg ned til vandet og hoppede i det kolde dyb. Pakkede cyklen og kom afsted mod færgen. Og endelig kunne jeg få afviklet mit foredrag med meget dugfriske historier fra gårdsdagens strabadser.

Hvad jeg lærte af turen: Enhver oplevelse sætter aftryk, uanset om projektet bliver som du ønsker eller ej. Mit mål for fremtidige mikroeventyr er vist først og fremmest at sænke ambitionsniveauet og rent faktisk gøre dem små. Og fokusere på de ting der lykkes.

Jacob Søndergaard er foredragsholder med fokus på motivation og vedholdenhed. Han er også coach i programmet “Rigtige Mænd” på DR1 og forfatter til bogen “Træn Som En Mand” fra JP/Politikens Forlag.