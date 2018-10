Hjælp dit barn, hvis det er bange for at komme til lægen

Et skræmt barn og en ukoncentreret forælder. Det bliver hurtigt en dårlig oplevelse for alle at gå til lægen, hvis barnet er bange, skriger og græder.

En amerikansk undersøgelse fra University of Michigan viser, at halvdelen af de amerikanske forældre, der har børn mellem to og fem år, har børn, der er bange for at komme til lægen.

De tre primære grunde til, at børnene er bange for lægebesøget, er, at de bange for at blive stukket, at de er bange for fremmede, og at de har dårlige minder med sygdom, viser undersøgelsen.

Johanne Jeppesen Lomholt, som er adjunkt ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, fortæller, at det er helt normalt.

Hendes råd til at gøre oplevelsen bedre for barnet er, at man som forælder bruger lidt tid på at tale om det på forhånd.

Man ved nemlig fra undersøgelser, at hvis man på forhånd informerer dem alderssvarende, så gør det dem mindre angste, fortæller hun.

Det er vigtigt, at informationen er reel, og at man ikke prøver at snyde barnet. Man skal for eksempel ikke lyve om, at de ikke skal stikkes i dag, hvis det er det, de er bange for.

- Så skal man i stedet tale med dem om, at en gang i mellem skal man stikkes, og så kan man fortælle, at man har nogle gode ideer til, hvad man kan gøre undervejs, så det ikke gør så ondt, råder Johanne Jeppesen Lomholt og tilføjer:

- Man skal for alt i verden ikke prøve at snyde og lokke dem med på falske forudsætninger.

Som forælder kan man også hjælpe med at gøre vaccinationssituationen mindre ubehagelig. Det kan for eksempel hjælpe, hvis man distraherer barnet.

- Det kan være at have en iPad med eller at puste sæbebobler. Så der er en del man kan gøre som forælder, så man aktivt kan tage kontrol og være med til at gøre det til en bedre oplevelse, siger Johanne Jeppesen Lomholt.

Det kan også være, at man sammen går ned og køber tryllecreme inden, og man fortæller barnet, at så gør det ikke så ondt at blive stukket.

Det er også vigtigt at huske, at barnet kigger på sine forældre for at få anvisning om, hvorvidt det er en farlig situation eller ej. Det fortæller professor Barbara Hoff Esbjørn, som underviser i blandt andet klinisk børnepsykologi og angsttilstande på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

- Den måde, man som forælder fremstår på og kommunikerer nonverbalt, kan påvirke barnet. Laver man sin stemme og sprogmelodien om, kigger nervøst og flakkende med store øjne, når man fortæller, at de skal til lægen, så bliver barnet uroligt, siger hun og tilføjer:

- Man skal være klippefast i sin tro på, at det her bliver fint. Og man skal fokusere på, at det er en helt almindelig ting, som ikke er farlig.

Er det et lille barn, kan man bruge tid på forhånd på at sætte dem ind i, hvad det vil sige at komme til lægen. Der kan man for eksempel bruge billedbøger, så barnet har en idé om, hvordan der ser ud, og hvad der skal foregå.

- Det er jo derfor, man har bøger som "Totte hos lægen". Det er for at vise, at det er helt ufarligt. Så bliver man vaccineret og får et plaster på. Det er en måde at give information på børnesprog om, hvad der skal ske, siger Barbara Hoff Esbjørn.

Til de lidt ældre børn kan en måde at få information om lægebesøget være at bruge apps, der er lavet til formålet. Odense Universitetshospital har lavet det digitale spil "HC And", hvor man kan se, hvordan den undersøgelse, man skal til, foregår.

Begge eksperter fortæller, at man godt kan arbejde med en form for belønning efter et veloverstået lægebesøg. Det behøver ikke at være noget fysisk, men det kan være en måde at gøre dagen hyggeligere på.

- Man kan sige, at når vi er færdige her, så gør vi hjem og spiller et spil eller gør noget andet sammen, foreslår Johanne Jeppesen Lomholt.

