Køb ikke brugt babyudstyr i blinde

Det er kostbart at få børn, og som vordende forældre er der en del dyre investeringer at gøre, allerede inden den lille er kommet til verden.

Det kan hurtigt løbe op i 20-30.000 kroner i nyanskaffelse, anslår forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

- Der findes to alternativer, som kan gøre det billigere: at leje det eller købe det brugt. At købe det brugt er som regel det billigste, vurderer Ann Lehmann Erichsen.

- Køber man for eksempel en pæn barnevogn brugt, kan man sælge den videre igen, for de bliver sjældent slidt op nu om dage, siger hun.

Hvis tremmesengen bliver købt brugt, er det en god idé at tjekke, om der er knaster i tremmerne, som kan gøre, at de lettere knækker. Arkivfoto: Thomas Borberg/Polfoto

Inden man køber brugt babyudstyr, skal man sikre sig, at det lever op til gældende sikkerhedsstandarder. Og de udvikler sig hele tiden inden for børneomsorgsprodukter, siger seniorrådgiver ved Forbrugerrådet Tænk Helen Amundsen, der har børne- og produktsikkerhed som speciale.

- Derfor er det en god idé at spørge, hvor gammelt produktet er, og meget gerne se kvitteringen, hvis den findes.

- Vælger man at købe et ældre produkt, selv om der er kommet nye sikkerhedsstandarder, er det endnu vigtigere at have hænderne i det og ruske lidt i det for at tjekke for fejl og løse dele, siger hun.

Især skal man være opmærksom på brugte tremmesenge.

- De kan være af dårlig kvalitet med knaster, som gør, at tremmerne knækker. Knasterne kan være svære at se, hvis sengen er malet, siger Helen Amundsen.

Man kan ikke alt se på en cykelhjelm, om den har skader, der har betydning for evnen til at modstå kraftige stød. Derfor skal man ikke købe hjelmen brugt, lyder rådet. Foto: Lars Just/Polfoto

Cykelhjelme skal man helt holde sig fra at købe brugt.

- Man kan ikke altid se, om den har været udsat for noget. Har den været udsat for et kraftigt stød, mister hjelmen den støddæmpende effekt.

- Af samme grund skal man være ekstra opmærksom, hvis man overvejer at købe en autostol brugt, siger hun.

Inden man tager det brugte babyudstyr i brug, skal det have en grundig rengøring, siger sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen, indehaver af netsundhedsplejersken.dk.

- Det er vigtigt, så man er sikker på, at der ikke er støv, skimmelsvamp, dyrehår eller lignende, der kan være medvirkende årsag til, at den lille kan udvikle allergi.

- Indersiden af barnevognen kan for eksempel vaskes med miljøvenligt vaskemiddel, betrækket fra autostolen kan kommes i vaskemaskinen, og stolen kan vaskes af med vand og sæbe, siger Helen Lyng Hansen,

Hun anbefaler, at man køber sådan noget som madrasser fra ny. Medmindre det er en meget lille madras - for eksempel til en lift - så den kan vaskes.

- Hvis den kan gå i vaskemaskinen ved 60 grader, så kan genbrug være fint. Det gælder også dyner, puder og lignende. De bør kunne vaskes ved mindst 60 grader, siger Helen Lyng Hansen.

/ritzau fokus/