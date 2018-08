Boldleg kan stresse din hund

Det kan synes som en harmløs beskæftigelse at sende sin hund afsted efter en tennisbold i parken, men jagten kan faktisk give bagslag hos de logrende kæledyr.

Mange hunde får nemlig stress af den simple boldleg, og for nogle varer tilstanden i flere dage.

Det fortæller Jens Jokumsen, der er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

- Der er mange hundeejere, som bruger bolde til at aktivere deres hunde med. Det kan være en udmærket leg for nogle hunderacer, men faktisk bliver hundene ofte så stressede af boldlegen, at det har en negativ konsekvens for dem, siger Jens Jokumsen.

Hold øje med disse symptomer på boldstress Hunden virker besat af bolden, når legen er i gang.

Dyret bemærker ikke sine omgivelser.

Hunden kan ikke falde til ro, efter at boldlegen er overstået. Kilde: Jens Jokumsen

Med det blotte øje lader det til, at hunden nyder legen, men som hundeejer er der nogle simple signaler, man kan notere sig ved dyrets adfærd, forklarer familiedyrschefen.

- Hvis hunden er så optaget af bolden, at det nærmest er blevet en besættelse for den, og hunden ikke længere er opmærksom på sine omgivelser, så er det et tegn på, at boldlegen stresser dyret, siger Jens Jokumsen og tilføjer:

- Hunden stopper ikke med at hente bolden. Den bliver ved lige så længe, man kaster med bolden.

Ifølge ham tager det typisk et par dage for hunden at lægge symptomerne bag sig, og som hundeejer kan der være tale om en decideret afvænning af boldjagten, inden dyret er faldet til ro igen.

- Ofte er man nødt til at trappe hunden ud af sin stress ved at skære gradvist ned i boldlegen og måske vente nogle dage, inden man leger med en bold igen, fortæller familiedyrschefen.

Dyrlæger: Undgå børnelegetøj til kæledyr

Han opfordrer af samme grund til, at man udskifter tennisbolden med andre lege, hvor hunden skal bruge sine sanser frem for sin fysik.

- Man kan for eksempel gemme nogle godbidder i et viskestykke, som hunden så skal snuse sig frem til. Så længe man sørger for at gå de daglige ture med sin hund, har den faktisk ikke i samme grad brug for at blive stimuleret fysisk gennem leg, siger Jens Jokumsen.

