Skoletrist: Hjælp dit barn godt tilbage fra ferien

Skolestart. For nogle børn er ordet forbundet med forventningens glæde. For andre et langt og dybt suk. Tilhører dit barn sidstnævnte kategori, kan det være en hård omgang at vende tilbage til lektierne og hverdagen igen.

Men der er hjælp at hente, hvis familiens poder døjer med post-ferie-blues, som fænomenet også kaldes. Autoriseret klinisk psykolog Asger Nymann Nielsen giver her fem gode råd til at sende din søn eller datter godt i skole igen.

1) Begynd de daglige rutiner inden skolestart

Det huer formentlig de færreste børn, men et godt tip er at vende tilbage til hverdagens rytmer, en uges tid inden skoledagene begynder.

- Det kunne for eksempel være at genetablere den normale søvnrytme, mindst fire eller fem dage inden skolen går i gang, så man sørger for, at overgangen mellem ferie og skolegang sker i et mere glidende tempo, siger Asger Nymann Nielsen.

2) Fokuser på de positive sider ved skolen

Samtidig er det vigtigt, man som forælder forsøger at have en positiv tilgang til skolestarten, så barnet får fokus på de gode sider ved at gå i skole.

- Man kan for eksempel spørge, om han eller hun glæder sig til at se sine venner igen, eller fortælle dem, hvad man har lavet i ferien. Hvis man understøtter barnets opfattelse af, at skolen bliver hård, så hjælper man i hvert fald ikke sin søn eller datter med at komme ud af den følelse, bemærker Asger Nymann Nielsen.

3) Sørg for, der er noget at glæde sig til

En eftermiddag på stranden, en is eller en tur i Tivoli. Ifølge Asger Nymann Nielsen er det også en god idé at lægge oplevelser ind i kalenderen, som kan forlænge feriefølelsen lidt hos barnet i de første uger efter skolestarten.

- Når man har ferie eller er ude at rejse, er der tit lagt et tæt program, hvor man får én på opleveren. Så en glidende overgang indebærer også, at man kan mime nogle af de sjove og dejlige stunder fra sommerferien, selv om det er blevet hverdag, lyder det fra psykologen.

4) Sæt perspektiv på dagligdagen

Et fjerde råd handler om at hjælpe sit barn med at sætte perspektiv på kontrasten mellem hverdag og sommerferie, foreslår Asger Nymann Nielsen.

- Man kan for eksempel spørge, om det er sjovt at have sommerferie hele tiden. Det kan godt være en svær pointe at lancere for sit barn, men det er lidt tankegangen om, at for meget af én ting let bliver kedeligt, forklarer han.

5) Træk på erfaringer fra tidligere skoleår

Endelig er det et godt tip at trække på erfaringer fra tidligere skoleår, når ens barn mærker, at tristheden fylder oven på sommerferien.

- Hvis barnet lige er begyndt i femte klasse, kunne man spørge, om hele skoleåret i fjerde klasse viste sig at være forfærdeligt, fordi ferien var afsluttet. Her skal man jo være ret stædig som person for at fastholde den opfattelse, påpeger Asger Nymann Nielsen.

- For de flestes vedkommende bliver tilstanden af post-ferie-blues afløst af normaliteten, uden at man rigtig lægger mærke til det, og pludselig er man inde i vanerne og rutinerne igen, siger han.

